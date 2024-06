Novidades |Do R7

‘Pé todo mijado’: xixi vira motivo de discussão entre Dona Geni e Taty Pink As colegas têm trocado farpas no dia a dia em A Grande Conquista

Você também andaria descalço pela Mansão? (Reprodução/PlayPlus)

Qualquer assunto pode virar treta em A Grande Conquista, e quanto mais polêmico, maior a discussão! Nesta terça (18), Dona Geni e Taty Pink conversavam sobre a relação entre elas, até que uma pauta inusitada apareceu: xixi. Entenda!

Na dinâmica de apontamento, Taty estourou o balão de Geni alegando que ela foi grossa diversas vezes no jogo. A cantora citou que deixou de dormir na mesma cama da colega por medo de atrapalhá-la: “Me anulei várias vezes e hoje tenho que mostrar minha insatisfação”, explicou.

“Você vai descalça no banheiro, pisa em cima de xixi e depois dorme com os pés [virados] para o meu rosto. Você acha isso legal?”, questionou a mãe de Jaque Grohalski.

O assunto voltou nesta manhã, elas discutiram sobre os apontamentos: “Fiquei tão sem ação que não quis nem me defender”, alegou Taty sobre o assunto do pé sujo.

Cel, que estava na cozinha também, aconselhou as amigas a conversarem com calma para se entenderem, mas Pink pontuou: “No momento em que ela fala isso, que eu estava com o pé todo mijado, já é uma mentira. Ela não sabe se meu pé estava mijado. Até porque se estivesse, eu não iria deitar na cama!”

Assista à discussão:

Algum tempo depois, elas conversaram a sós, e Taty revelou que ficou muito constrangida quando Geni falou de seus pés na frente de Rachel Sheherazade. Elas deram risada com o ocorrido e se acertaram. Por pouco, o assunto quase virou uma nova briga, quando a mãe de Jaque Grohalski lembrou de uma fala da colega: “Você falou três vezes que a cozinha não é minha, me senti tão mal”, soltou.

Taty se explicou e mostrou sua visão dos fatos. Elas se abraçaram, e por hora, está tudo bem!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality:

