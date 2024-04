Pedido de desculpas entre os Vileiros? Neuma e Guipa conversam após divisão da Vila

Alto contraste

Neuma conversa com Guipa depois de ser indicada para a Casa Laranja na primeira dinâmica da Vila (Reprodução/X)

A estreia de A Grande Conquista começou com tretas! Isso porque, logo no primeiro dia, os primeiros 10 participantes sorteados decidiram para quais casas os adversários iriam. Eles tiveram que se dividir, por meio de um sorteio, entre as casas Azul, Laranja e Verde.

Após o radialista Guipa escolher a atriz Neuma para ocupar uma vaga na Casa Laranja com a justificativa da estatura da atriz, Neuma ficou incomodada e disparou: “Ele me escolheu pelo tamanho e olha que eu não sou tão pequena fisicamente porque eu tenho postura”.

Assim que terminou a dinâmica, a atriz se dirigiu ao radialista para uma conversa sincera. ”Eu peço desculpas se você não entendeu [a indicação]”, disse Guipa. “Eu que peço desculpas quando fiquei gritando ali com você”, respondeu Neuma.

Assista:

Rolou pedido de desculpas entre os Vileiros! Será que a paz vai começar a reinar? 🕊️ #EstreiaAGrandeConquista! pic.twitter.com/BAuqOu3KmG — A Grande Conquista (@agconquista) April 23, 2024

E não foram só eles que se estranharam logo no primeiro dia! O empresário Hadad não ficou satisfeito com a ida para Casa Laranja e desaprovou a escolha da MC Jey Jey. “Dá próxima escolhe melhor e se posiciona porque o jogo é para isso”, retrucou o participante. “Tá certíssimo” rebateu a MC em tom de deboche. Será que vem mais treta por aí?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.