‘Pensa em uma planta que incomodou’, dispara Taty Pink ao lado de Hideo em O Grande React

Eles hablaram sobre o jogo, mesmo que nos 45 minutos finais Reprodução/PlayPlus

Taty Pink e Hideo, os últimos a deixarem a competição antes da final de A Grande Conquista, não poderiam deixar o programa sem compartilhar tudo em O Grande React com Selfie e Ju Nogueira. Durante a conversa, os ex-Conquisteiros se defenderam das acusações de serem “plantas” no jogo e revelaram detalhes sobre confrontos, arrependimentos e momentos marcantes da competição.

Selfie começou a conversa de uma forma irônica com um discurso de protagonista do jogo, fazendo Taty Pink acreditar que era sobre ela, mas no final o apresentador surpreendeu: ele estava falando de Lizi Gutierrez. A cantora ficou super sem jeito com a brincadeira.

Questionada sobre suas famosas sessões de karaokê na Mansão, a cantora negou que era uma estratégia para desequilibrar os adversários. “Lá dentro a única pessoa que reclamou foi a Liziane [...] Na verdade, eu gosto muito de cantar, não foi proposital não”, justificou.

Já para Hideo, Selfie perguntou se a estratégia de “se esconder” no jogo não foi uma atitude egoísta com o público que acreditou no professor. “Egoísta com o público? Acho que não, eu sou assim. Eu não busco embates. Se não diz respeito a mim, eu não me meto”, explicou para se defender.

Depois, Ju Nogueira aproveitou o assunto e retrucou o professor ao falar que ele fugia dos embates para não ser alvo. “Não entrar em embates desnecessários era a visão que eu tinha, entendeu? E não fugir. Acho que podia ter criado outros enredos que não fosse esse de brigas homéricas. As brigas me levavam para um lugar meio ruim. A única coisa que eu queria embates respeitosos, exemplo, falo o que penso e a pessoa fala o que ela pensa”, pontuou.

Sobre arrependimentos, Taty Pink revelou que se arrependeu de não ter se dedicado tanto ao jogo e confessou que percebeu as estratégias dos adversários no final do “segundo tempo”. “Quando eu assistia [reality], eu achava que as pessoas brigavam naturalmente”, explicou. Hideo concordou com o pensamento da cantora: “Você cutucar para criar problemas, eu achava muito desnecessário.”

Selfie perguntou os nomes das pessoas que eram difíceis de conviver no confinamento. Taty Pink elencou Geni. “Ela não me deixava quieta [...] Ela me incomodava muito, por isso em posicionei contra ela”, lembrou.

Ju Nogueira alfinetou Hideo perguntando se ele não se considerava uma “planta” no jogo. O professor lembrou de um episódio em que ele era Dono da semana e se questionou se o público estava o enxergando como “planta”. Ju defendeu dizendo que, naquele momento, o Conquisteiro se posicionou. “Pensa em uma planta que incomodou”, disparou Taty Pink quando foi criticada pelos apresentadores.

Mesmo sendo considerados plantas por muitos, eles enumeraram os protagonistas da temporada: Hideo classificou Kaio, Hadad e Rambo e Taty preferiu Rambo e Kaio.

E para fazer jus aos últimos eliminados, o quadro foi encerrado com cantoria! Eles cantaram o sucesso Antes de Ir, de Taty Pink e Romeu. A música foi trilha sonora da passagem da cantora pelo reality.

Prepare-se! A final de A Grande Conquista vai ao ar nesta quinta (18), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista à temporada quando e onde quiser!