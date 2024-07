‘Policialzinho’ e ‘mocinha’: Fellipe e Fê trocam xingamentos em briga acalorada

Alto contraste

Terça-feira (2) é o dia oficial da tensão em A Grande Conquista, afinal, mais tarde tem formação de Zona de Risco! Após treta pesada entre Any e Lizi, foi a vez de Fellipe Villas e Fernando Sampaio armarem barraco. Entenda!

Eles já são rivais declarados e basta uma fagulha para incendiar qualquer treta entre Fellipe e Fê. O ator tinha comentado mais cedo com Lizi que o policial não era amigo da Conquisteira. Fernando estava bravo com o adversário por achar que ele motivou a treta entre a amiga e Any.

Mais tarde, Fê curtia a piscina enquanto Fellipe estava do lado de fora falando com Brenno. Eles começaram a discutir por conta de uma brincadeira com as almofadas das espreguiçadeiras: “Está querendo aparecer de qualquer jeito, né, planta? Está no assunto do Hideo, atacou a almofada no Cel com violência. Até o Cel perguntou se estava com raiva”, disparou Fê.

“Policialzinho, adora ameaçar as pessoas”, acusou o ator. Fellipe rebateu: “Você está aqui para fazer teatro!”

Fernando chamou o rival de covarde e otário, eles bateram boca! Quem estava dentro da Mansão, saiu e ficou na plateia assistindo à treta: “Você é mocinha lá fora, faz isso só porque está aqui dentro”, soltou Fellipe.

Depois, Fê explicou a treta para Cel.

Será que essa briga vai influenciar na votação? Só acompanhando o programa para saber!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

