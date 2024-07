Polvo, tubarão, caranguejo e baiacu: confira como foi a dinâmica que mexeu com as estruturas da Mansão Os competidores escolheram animais do fundo do mar para definir adversários

Os Conquisteiros tiveram que escolher animais aquáticos para apontar características de seus adversários Reprodução / PlayPlus

Os Conquisteiros participaram de mais uma Atividade de Apontamentos em A Grande Conquista. Na dinâmica, eles tinham que escolher animais aquáticos para apontar características de seus adversários. Rachel Sheherazade explicou as quatro opções: polvo (inteligentes e estrategistas); tubarão (mal humorados e difíceis de conviver); caranguejo (só andam de lado, não evoluem no jogo); e baiacu (impacientes e estressados). Confira como foi!

Os Donos começaram a atividade! Guipa escolheu o caranguejo para definir Dona Geni e justificou dizendo que ela vazou informações de uma conversa que tiveram. “É mais um alerta para a senhora confiar em mim”, disse o jornalista. A mãe de Jaque Grohalski revelou que ficou sem graça com a crítica: “Tudo que eu tenho que fazer tenho que pedir para ele. Estou sem saída. Estou sem graça”. Além disso, comentou que o adversário só pensa nele, mesmo dividindo o donado com ela.

Na vez de Geni, o escolhido foi o Brenno, que ficou com o Baiacu. Ela justificou dizendo que não tinha troca nenhuma com o ator, além dele ser estressado. No momento da sua defesa, o ator chamou a Dona de “sorrateira” e disse que ela tinha uma comunicação difícil. O jogador ainda relembrou de conflitos entre Geni e Any: “Chamou ela de chifruda”.

Já Fê apontou Taty Pink como caranguejo e justificou que a cantora tem “dois pesos e duas medidas” na hora da votação da Zona de Risco. Segundo o ator, uma pessoa que prefere estourar uma música a ganhar um milhão de reais, é uma competidora que não vai jogar com clareza. “Tu para de mentir, homem”, defendeu Pink.

Hadad também escolheu o caranguejo para Fellipe. O empresário alegou que o policial o acusou de ser “chefe de grupo” e “manipulador”, além de se esconder no jogo. “Você não está se posicionando como deveria”, criticou Hadad. Fellipe retrucou: “Respeito seu posicionamento, mas não me vejo como ‘escondido’”.

Por sua vez, Fellipe apontou Lizi e a deixou com o polvo. O policial mencionou que a ex-peoa de A Fazenda utilizava estratégias para se destacar na Vila com o intuito de chegar à Mansão. “Eu a vejo totalmente diferente do que era na Vila”, comentou Fellipe. Ao se explicar, Lizi afirmou que não conseguia ser apenas um personagem e que não buscava conflitos, mas também não os evitava.

Será que a dinâmica deixou os alertas necessários para a próxima formação da Zona de Risco?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.