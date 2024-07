Prova da Virada exigirá memória e sorte nesta quarta (3)

Alto contraste

A+

A-

Rachel Sheherazade apresenta ao vivo, A Grande Conquista, na tela da RECORD Reprodução/Instagram

Em A Grande Conquista desta quarta (3), os jogadores Any, Fernando e Rambo vão viajar no tempo para tentar fugir da Zona de Risco em uma Prova da Virada que exigirá memória e sorte. No desafio, eles devem preencher as lacunas do tempo com acontecimentos marcantes da história.

Se o jogador da vez acertar, tem o direito de tentar tirar uma “vida” dos seus adversários. Se errar, são os concorrentes que tentam tirar a vida do outro no jogo. A bancada da prova possui cartelas com temas variados, como esporte, cultura pop, história e diversos.

Três ampulhetas representam as vidas dos competidores dentro do jogo. O público é informado onde as vidas estão localizadas, mas os jogadores não.

O primeiro jogador deve escolher um evento da linha do tempo de acordo com sua categoria e, assim, por diante. O participante que sobreviver até o fim da prova com ao menos uma vida escapa da Zona de Risco.

Publicidade

Não perca a Prova da Virada nesta quarta (3), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel SheherAzade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.