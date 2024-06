Prova da Virada vai exigir memória, agilidade e sorte nesta quarta (5)

Novidades |Do R7

Edlaine, Guipa e Liziane disputam, ao vivo, a Prova da Virada (Reprodução/Instagram)

Mais uma quarta-feira chega para movimentar a Mansão em A Grande Conquista! Edlaine, Guipa e Liziane vão disputar mais uma emocionante Prova da Virada nesta quarta (5).

No desafio, que será transmitido ao vivo, os três Conquisteiros vão ter que colocar em jogo a memória, além de ter agilidade e contar com a sorte. A prova é composta por quatro rodadas, divididas em duas etapas. Na primeira fase, os competidores vão precisar memorizar ícones que aparecerão em um painel no menor tempo possível. Quem vencer, garante uma vantagem na etapa seguinte.

Na segunda etapa, cofres com valores misteriosos contém moedas que podem ser a salvação para comprar a saída de um deles da Zona de Risco. O participante que somar a maior quantidade de moedas, escapa da berlinda e coloca outro participante em seu lugar.

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a domingo, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Veja também: relembre sete tretas de A Grande Conquista que poderiam acontecer na sua casa

