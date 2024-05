Novidades |Do R7

Prova da Virada vai exigir memória, equilíbrio e agilidade em A Grande Conquista Bruno Cardoso, Claudia Baronesa e Will Rambo disputam o desafio nesta quarta (15); vencedor se livra da Zona de Risco e coloca alguém no seu lugar

Alto contraste

A+

A-

Vencedor da Prova da Virada escapa da Zona de Risco (Reprodução/Instagram)





A primeira formação da Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista aconteceu na noite de terça (14) e foi cheia de reviravoltas, surpresas e tretas. Os ânimos já ficaram acirrados e as inimizades ainda mais declaradas entre os Conquisteiros durante a votação.

Bruno Cardoso, Cláudia Baronesa e Will Rambo estão na berlinda. Os três disputam nesta quarta (15), ao vivo, a Prova da Virada. Um deles terá a chance de se livrar do risco de eliminação. Quem vencer o desafio, coloca alguém diretamente em seu lugar na Zona de Risco. Seja qual for o resultado, o clima promete pegar fogo!

A prova vai exigir diferentes habilidades dos jogadores, misturando memória, equilíbrio e agilidade. Ela será dividida em três desafios, que serão executados em duelos.

Publicidade

Confira abaixo os perfis de quem está na Zona de Risco e disputará a Prova da Virada hoje à noite, ao vivo:

BRUNO CARDOSO

Publicidade

Palhaço e Apresentador

Idade: 31 anos

Publicidade

Onde nasceu: São Caetano do Sul (SP)

Rede Social: @brunoc4rdoso

Sobre: Formado em TV, Teatro e Cinema. Morou até os 30 anos em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Vem de uma família simples. Há 13 anos, trabalha como palhaço realizando festas e apresentações em circos, teatros e programas de TV. Em 2018, criou seu próprio personagem, o Palhaço Sorriso, e visita lar de idosos e escolas. Há 1 ano e meio, é apresentador de um programa diário na Rede Mais Família. Além disso, é cantor e realiza algumas apresentações especificas em datas comemorativas em um restaurante.

CLAUDIA BARONESA

Empresária e mãe do MC Gui

Idade: 50 anos

Onde nasceu: São Paulo (SP)

Rede Social: @claudiabaronesa

Sobre: Ex-Paiol, na “A Fazenda 14″. Ex-”Power Couple”, em 2022. É mãe de outros dois filhos: Gustavo, que faleceu aos 17 anos, em 2014, e Stefani, de 30 anos. Está casada há 28 anos com Rogério. São empresários de uma produtora, uma casa noturna, uma clínica de estética e uma barbearia.

WILL RAMBO

Humorista e Cantor

Idade: 46 anos

Onde nasceu: Tucuruí (SP)

Rede Social: @willrambooficial

Sobre: Will Rambo é um personagem muito humorado e descontraído, que já fez participações em programas como Pânico na Band e Encrenca, da RedeTV!. Também é modelo, ator, cantor e dançarino. Atualmente, tem um projeto musical chamado “Will Rambo & Banda”.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias, de segunda a domingo, a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus , há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Veja quem são os 20 Conquisteiros que estão na Mansão de A Grande Conquista:

Publicidade 1 / 21 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Eles sobreviveram à Vila e agora podem usufruir das comodidades da Mansão de A Grande Conquista! O público escolheu o seleto grupo de Conquisteiros e a segunda fase do jogo começou, o que esperar desse time especial?