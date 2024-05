Novidades |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Qual é o seu lugar favorito na Mansão? Faça o teste e descubra! Mansão oferece todo luxo e conforto aos Conquisteiros (Reprodução playplus)

Bem-vindo à Mansão dos Conquisteiros, onde o luxo se encontra com a estratégia em um único objetivo: alcançar o prêmio milionário de A Grande Conquista 2! Enquanto a Vila testa os limites físicos e mentais com espaços limitados, a Mansão oferece um refúgio de conforto e comodidade para os competidores pensarem nas estratégias e tretarem com os adversários. Vamos lá, é hora de revelar qual é o seu lugar favorito na Mansão!

Faça o teste e descubra qual o seu lugar na Mansão:

Sob o comando de Rachel Sherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.