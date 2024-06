Quem está cotado para a Zona de Risco de A Grande Conquista?

Alto contraste

Saiba quem está na mira dos Conquisteiros (Reprodução/PlayPlus)

Você já sabe, a votação vai incendiar a Mansão de A Grande Conquista! Entre as conversas sobre a formação da sexta Zona de Risco, alguns Conquisteiros já decidiram seus votos. Os Donos, Fellipe e Guipa, também entraram em consenso. Confira!

Eles bateram o martelo, os mandachuvas da semana vão indicar Fê em consenso: “É esse o nome, não vamos mais pensar em outro, não. Ele fez por onde”, disse Guipa, relembrando as tretas do ator após dinâmica de apontamento. Fellipe concordou: “Seria incoerente e irresponsável da nossa parte, depois de tudo o que aconteceu, não o colocar”.

Entre os Donos, a votação na cabine secreta ainda é indefinida, mas tende a ser favorável para o policial. Fellipe conta com os votos de Bruno, Taty, Hideo, Cel e Kaio ao seu favor. Já o jornalista, tem apenas Hadad e Lucas de Albú como parceiros que vão salvá-lo.

A dinâmica Cara a Cara vai ser mais surpreendente. Como Fê brigou com muitas pessoas após atividade dos balões, tem vários votos confirmados. Porém, ele será a indicação dos Donos, então seus adversários precisaram recalcular a rota. Além disso, o ator tem uma carta na manga, resultado de A Conquista do Poder: ele poderá fazer dois Conquisteiros votarem em outras pessoas! Certeza de estresse!

De acordo com os últimos acontecimentos da Mansão, é possível que as rivalidades ditem os votos. Dessa forma, Kaio pode ser indicado por Brenno e Lizi. Mas assim como Any, Cel e Taty, a ex-peoa de A Fazenda também tem rusgas com Hadad. Se todos os rivais votarem no empresário, ele ainda pode ser salvo por Fê.

Em conversa com Hadad, Guipa disse que Lizi receberá votos do empresário, de Kaio e Bruno. O palhaço teve uma treta com a Conquisteira por conta da limpeza da área externa. Será que o jornalista tem razão?

Tudo continua indefinido! E aí, quem você acha que vai para a Prova da Virada?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality:

