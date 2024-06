Quem está na mira da quinta Zona de Risco da Mansão?

Alto contraste

Quem está na mira na quinta Zona de Risco? Os jogadores já começaram com os palpites sobre a formação da berlinda (Antonio Chahestian/RECORD)

Prontos para encarar a quinta Zona de Risco de A Grande Conquista 2? Os Conquisteiros estão a mil, imaginando quem vai parar na berlinda, apostando nas estratégias dos Donos e analisando os votos de cada um. Mesmo com tantas reviravoltas, vamos analisar o que vem por aí!

Durante uma conversa com Any, Geni deixou escapar sua intenção de influenciar Fernando, seu parceiro como Dono da semana. A mãe de Jaquelline Grohalski está tramando um blefe. Ela planeja sugerir ao ator que indicará pessoas que não estão na mira da Zona de Risco, na esperança de que ele discorde. “Se você rebater, e ficar falando: “Esse de jeito nenhum, aí a pessoa quer”, explicou. Ainda para Any, ela confessou que não deseja a eliminação do colega de chefia e prometeu que pedirá votos a favor dele, caso ele seja o escolhido pelos Conquisteiros para ir à Zona de Risco. “Eu não quero que o Brasil tire ele”, declarou.

Mas não para por aí. A Conquisteira também está armando uma discussão com Any para desestimular Fernando. O principal objetivo é fazer com que o ator desista de indicar a modelo para a berlinda. “Seria jogada de mestre [...] Tenho que fazer alguma coisa para poder cuidar dos meus”, afirmou. Será que essa estratégia vai funcionar?

Por outro lado, Catia, amiga de Geni, aconselhou Fernando a ter mais paciência com ela para chegar ao consenso sobre a indicação. “Toma a decisão depois que vocês verem o vídeo”, disse a ex-Paquita. Fernando, por sua vez, declarou seu desejo de que Geni se comprometa com o jogo e que cheguem a um nome em comum para evitar punições.

Ao compartilhar estratégias com Hadad, Fernando revelou que pretende indicar Any ou Bruno para agitar o jogo. Segundo o Conquisteiro, Geni quer analisar melhor antes de tomar decisão e cogitou nome de Fellipe. Fernando deve ser o mais votado pela casa entre os Donos após entrar em conflito com Any e apontar o dedo na cara da jogadora. O que deixou boa parte dos moradores revoltados com a cena.

Kaio também trocou impressões sobre os rumos do jogo com Cel. O militar criticou a possibilidade de os Donos indicarem Guipa para a Zona de Risco, já que ele acabou de voltar do julgamento do público. “Vão botar de novo? Acho tolice [...] Duas seguidas?”, criticou. Além disso, eles concluíram que Fellipe tem chances de ser alvo de Fernando e Geni.

Por sua vez, Guipa deseja que Taty Pink seja enviada para a Zona de Risco para ser testada. Segundo o jornalista, a cantora não toma partido e busca motivos nos outros jogadores. Junto com Hadad, Caio, o trio especulou sobre as próximas Zonas de Risco. O trio acredita que haverá duas berlindas ou uma dupla eliminação a partir da semana que vem.

Lembrando que ainda existe a reviravolta da A Conquista do Poder. Lizi não sabe, mas poderá tirar todos os votos de um competidor e colocar em outro durante a formação da Zona de Risco!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.