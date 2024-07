Quem está no alvo para a nona Zona de Risco da Mansão?

‌



Kaio, Fellipe e Hideo foram alguns dos nomes citados em conversas sobre berlinda Reprodução/PlayPlus

Tic tac: a hora de colocar mais Conquisteiros na berlinda está chegando! A formação da nona Zona de Risco de A Grande Conquista vai incendiar a Mansão. Alguns nomes já caíram na boca dos jogadores, e vale lembrar que Fellipe Villas está com um poder para lá de especial para movimentar a votação!

Os Donos da Mansão, Geni e Guipa, ainda não bateram o martelo. Porém, o jornalista deixou claro em conversa desta terça (9) com Hadad que a escolha está entre Hideo e Fellipe. Ele queria indicar Taty Pink, mas Geni não aceitou.

Guipa se sente à vontade para colocar a outra Dona na parede, afinal, ele fez as contas e imagina que será o mais votado na cabine secreta. Se a mãe de Jaque Grohalski não aceitar as opções do mandachuva, ele pode levar ambos para a berlinda, não entrando em consenso com ela. Em bate-papo com Kaio, Geni soltou: “Só ele deu regras, e eu estou só obedecendo.”

Geni tem os votos de Kaio, Cel, Hideo e Rambo confirmados a seu favor. Já Guipa, tem certeza apenas de Hadad e Fê, mas imagina que Lizi e Brenno possam apoiá-lo. Sobram Taty e Fellipe para desempatar!

O voto cara a cara ainda tem cenário instável. Fê acredita que Rambo possa votar nele, e prometeu responder à indicação com poesia debochada. Apesar disso, ele e Hadad tiveram um mega atrito com Kaio, o que pode gerar votos no militar. Lembrando que Lizi e Brenno também não gostam do rival, se unirem indicações, ele pode cair na berlinda.

Fellipe venceu A Conquista do Poder no Hora do Faro e garantiu uma baita vantagem: “Ao fim da votação aberta, escolha dois moradores que deverão votar novamente em quem eles quiserem”. Alguma dúvida de que essa formação de Zona de Risco vai pegar fogo? Não perca, no programa ao vivo desta terça (9)!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

