Quem são os alvos de Fellipe e Guipa para a Zona de Risco? Donos da semana conversaram para definir o possível indicado à Zona de Risco, mas ainda não bateram o martelo ( Antonio Chahestian/RECORD)

Enquanto rolava a Festa Esportiva, Guipa chamou Fellipe para conversar sobre a indicação em consenso da sexta Zona de Risco de A Grande Conquista 2. Os Donos da Mansão, compartilharam suas estratégias de voto, possíveis nomes e prometeram que irão definir o alvo da berlinda. Confira!

Enquanto conversavam sobre os próximos passos no jogo, Fellipe perguntou se Guipa queria um nome do “grupo rival”. “O único nome que tenho que seja interessante é o nome do Rambo”, definiu. Já o policial declarou que o seu critério para escolher o alvo é a condição financeira. “O Rambo hoje está acima de outras duas pessoas que eu colocaria na Zona de Risco do lado de lá”, justificou a possível escolha.

Fellipe ainda declarou que não puxaria Hadad para a berlinda e que espera o mesmo do jornalista. “Vai parecer para a casa que quem jogou foi você e não eu. Da mesma forma, se eu fizer o contrário e puxar Hadad, vai parecer que eu joguei e não você”, explicou a decisão de não colocar uma pessoa que possui embate direto com os dois.

De acordo com as falas de Guipa, Taty Pink, Hideo, Hadad e Geni estão fora de cogitação. Já Fellipe desejava indicar Fernando, mas considerou o fato do ator ter ganhado o poder da Hora do Faro e desistiu da indicação por enquanto. “O Fê eu ainda penso em colocar, independente da possibilidade dele voltar [da Prova da Virada] e colocar a Taty”, comentou relembrando da vez que Fernando indicou a cantora para a berlinda. O policial só irá considerar o nome de Fernando se o poder for aberto antes do consenso dos Donos.

“Não vai existir a menor possibilidade da gente não chegar no consenso. Eu sou homem e você é homem. O jogo é esse”, prometeu Guipa. Eles pretendem conversar melhor ao longo dos dias, mas já combinaram que vão manter a decisão em segredo até a formação da berlinda.

