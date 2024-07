Rachel Sheherazade compartilha reflexão, e Bruno Cardoso responde: ‘É sobre isso’

Novidades |Do R7

‌



A+

A-

A apresentadora inspirou os internautas Reprodução/Instagram

A apresentadora de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade, segue com seus ideais e com a forma positiva de aconselhar seus seguidores. Nas redes sociais, a jornalista mandou um recado importante sobre o que vale mesmo é a essência: “Não existe essa história de que ‘no fundo, é uma boa pessoa’. Não estamos procurando petróleo em ninguém. A pessoa tem que ser boa no raso mesmo”.

A frase reflexiva chamou a atenção até do ex-Conquisteiro Bruno Cardoso, que deixou seu comentário na publicação: “É sobre isso”.

Nos outros comentários, fãs e internautas elogiaram a inteligência da frase. “É exatamente isso”, comentou uma fã. “Amei! Isso é muito real”, completou outra.

Confira a postagem e deixe sua reflexão nos comentários:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.