Rachou? Conquisteiros comentam divisão de grupos na Mansão

As afinidades ditaram dois lados no jogo (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Demorou, mas rachou! Os competidores até tentam esconder que já estão divididos em grupos, porém, as rivalidades recentes deixaram os lados opostos do jogo mais nítidos em A Grande Conquista!

Durante o café da manhã desta terça (11), Cel brincou com os aliados: “Mesinha do bom relacionamento, aqui não tem discussão”. Por lá estavam o influenciador, Any, Bruno, Kaio, Fellipe, Hideo e Taty. A cantora também soltou uma piada: “A gente pode ter um bom relacionamento agora, mas depois vai estar todo mundo se matando, espero que não levem para o coração!”

Quase todos os participantes desse grupo tiveram brigas com rivais de fora do time. O ranço por Hadad, como exemplo, une Any, Cel, Fellipe e Taty. Já Hideo, não gosta de Lucas de Albú, Anahí também tem rusgas com o nutricionista. Seguindo a linha de desafetos, Bruno é rival declarado de Guipa, e Kaio tem asco de Brenno e Lizi.

Do outro lado da Mansão, a amizade entre Guipa, Lucas e Hadad tem ficado cada vez mais forte. Apesar de o jornalista não gostar muito de Fernando, suporta o ator pelo carinho de Catia e do empresário com ele. Lizi e Brenno também têm uma relação boa com os meninos e com a ex-Paquita.

No meio disso tudo está Dona Geni, ela tem como suas grandes prioridades Catia e Kaio, que fazem parte de times opostos. Dificilmente ela vai escolher um lado, pois é querida por ambos.

Enquanto relaxava na piscina, Lucas contou para Hadad sobre o deboche dos rivais ao oferecerem omelete para ele no café da manhã: “Sentei na mesa do lado, aí eles disseram, ‘quer sentar com a gente? Somos o grupo da boa convivência”, fofocou. O empresário berrou: “Liziane, quer que eu faça um ovo para você?”, questionou. Eles riram e zombaram dos adversários.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

