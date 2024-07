Novidades |Do R7

Reviravolta! Saiba como foi a vitória de Fellipe na Prova da Virada Resultado final colocou os rivais na Zona de Risco junto com Fê; um deles deixará A Grande Conquista nesta quinta (11)

‌



A+

A-

Conquisteiro se salvou da Zona de Risco graças à Prova da Virada Reprodução / PlayPlus

De zoneado a campeão! Na Prova da Virada, Fellipe conquistou a vitória ao enfrentar seus adversários Kaio e Lizi. O policial estava zoneado minutos antes em uma berlinda que eliminou Dona Geni e teve uma segunda chance de permanecer em A Grande Conquista. Ele mostrou um péssimo desempenho na primeira fase, mas deu a virada surpreendente na segunda etapa do desafio. Confira como foi!

A prova exigiu dos Conquisteiros agilidade para acertar bolas em pinos de boliche e pontaria para encaçapar as bolas.

Sheherazade explica como vai funcionar a disputa 👀 #ProvaDaVirada pic.twitter.com/oTBsIV3NRi — A Grande Conquista (@agconquista) July 11, 2024

Na primeira parte do desafio, os competidores enfrentaram a difícil tarefa de lançar bolas do alto de uma rampa para derrubar pinos de boliche.

As jogadas foram definidas nessa ordem: Kaio, que conseguiu derrubar sete pinos, Lizi, que acertou quatro pinos e Fellipe, que não foi tão bem de primeira e só atingiu um pino.

Publicidade

A ordem da prova é a seguinte: Kaio, Lizi e Fellipe 💥 #ProvaDaVirada pic.twitter.com/6jSsTLwl4V — A Grande Conquista (@agconquista) July 11, 2024

O campeão do desafio mal podia prever que sairia vencedor, já que atingiu apenas um pino. Veja o momento!

Fellipe acerta apenas um pino 🎯 #ProvaDaVirada pic.twitter.com/lTuR4YrXaL — A Grande Conquista (@agconquista) July 11, 2024

Já a segunda etapa exigiu habilidade e precisão ao combinar elementos de boliche com sinuca. O objetivo era acertar uma bola em cada uma das três caçapas o mais rápido possível.

Publicidade

Apesar de Kaio ter saído na frente com uma vantagem, Fellipe surpreendeu ao mostrar um desempenho excepcional na segunda fase do desafio. Em tempo recorde, ele conseguiu superar a vantagem inicial de Kaio e garantir a vitória na prova.

Fellipe não escondeu sua felicidade pelo resultado alcançado: “Nem eu acreditei”, revelou o policial, visivelmente emocionado com a reviravolta no jogo.

De acordo com as regras do reality, Fellipe precisou escolher um rival para ocupar o seu lugar. Aos gritos, o policial voltou para a Mansão e colocou Fê na berlinda. “Foi uma das pessoas que queria que eu fosse para a Zona de Risco”, justificou.

Fellipe coloca Fê na Zona De Risco 👀 #ProvaDaVirada pic.twitter.com/ebEsXfgHK4 — A Grande Conquista (@agconquista) July 11, 2024

Sendo assim, Fê, Kaio e Lizi estão oficialmente zoneados. Vote em quem você quer que permaneça no jogo no R7.com!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.