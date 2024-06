Rivais e Donas da Mansão, Lizi e Edlaine estão dando o que falar nas redes sociais pelo comando polêmico

Alto contraste

A ausência de Any no ranking indica uma queda da empresária no favoritismo do público (RECORD/Edu Moraes/Antonio Chahestian)

As Donas da Mansão, Liziane e Edlaine, estão movimentando o jogo de A Grande Conquista 2 nas redes sociais no começo desta semana. As duas, que já protagonizaram vários momentos inesquecíveis no programa e são de personalidade forte, precisam agora conviver na mesma suíte e ainda tomarem uma importante decisão para a formação da Zona de Risco, que acontecerá no programa de hoje à noite, ao vivo. Será que elas vão entrar em um consenso em quem votar?

No X, por exemplo, a relação das duas, no melhor estilo “amigas ou rivais”, está agitando as torcidas, que temem que elas acabem se dando mal, indo parar na berlinda. O caos está armado! O público chegou a sugerir punições severas para forçar uma decisão conjunta delas, enquanto outros internautas estão pedindo para nenhuma delas saírem, já que a convivência das duas está divertida de acompanhar pelas redes sociais.

Após a sua eliminação do reality show, Vinigram participou da dinâmica do “Achômetro do Ex-Conquisteiro”, onde deu palpites sobre a Zona de Risco desta semana. Durante a atividade, ele foi categórico em afirmar que, na sua opinião, as Donas, Lizi e Edlaine, não chegarão em um consenso e iriam acabar na Zona de Risco. Será que isso realmente vai acontecer?

As atitudes mais recentes de Any também estão no radar dos internautas. No começo da temporada, ela estava em alta, mas encara agora uma queda de popularidade nas redes sociais. Apesar de ainda manter o status de favorita na disputa, a opinião do público está mudando. Os fãs estão criticando sua estratégia de jogo e da insistente tentativa de trazer qualquer assunto para si. A jogadora parece, na realidade, ter sido ofuscada pelo enredo de outros participantes na última semana, como Edlaine.

Os Conquisteiros mais citados nas redes sociais no começo desta semana (pré-Zona de Risco) são:

1º Edlaine Barboza

2º Lizi Gutierrez

3ª Hadad

4º Kaio

5º Fellipe

Fonte: Relatório Stilingue

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD.