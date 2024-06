Rivais novamente? Limpeza vira motivo de treta entre Any e Lizi

Alto contraste

O clima esquentou na cozinha da Mansão (Reprodução/Instagram)

De quem é a função de limpar as bancadas da cozinha? Anahí Rodrighero estava dando uma geral na Mansão e ficou indignada ao ouvir Lizi Gutierrez pedir para ela limpar a sujeira da bancada. O momento acabou gerando um quebra-pau em A Grande Conquista!

Any ainda levou um puxão de orelha de Dona Geni: “Depois do almoço, são vocês que têm que limpar. Inclusive, as vasilhas vocês também têm que lavar, está escrito no manual”. Os Donos da Mansão designaram Anahí e Cel para limparem a área interna, e Brenno e Lizi para cuidarem da cozinha.

Indignada, Any rebateu, alegando que nunca viu as pessoas responsáveis pela limpeza interna encostarem na louça. “A gente limpa o chão, o quarto, o closet, aqui (chão da cozinha). Agora, na nossa vez, a gente tem que limpar a cozinha?”

Anahí falou que “é lógico” que vai ajudar a higienizar a bancada, mas acredita que o pedido foi uma alfinetada da ex-peoa de A Fazenda: “Está querendo caçar treta por besteira? Então vamos!”

As duas bateram boca, e não demorou para a discussão da votação voltar à tona. Na formação da Zona de Risco, Lizi escolheu “jogar fora” o poder que ganhou em dinâmica, ao invés de salvar Catia Paganote da berlinda. Any jogou a situação na cara na ex-peoa, dando a entender que ela só levanta pauta do feminismo quando é conveniente.

“Você aproveitou meu momento de vulnerabilidade e veio soltar um assunto que não tinha nada a ver. Agora entendi que você age na maldade. Você não vai crescer com pauta para cima de mim”, disparou Lizi.

Enquanto Any dizia que a rival era falsa, a ex-peoa alegava que tinha sido “burra” de acreditar na colega.

Sem dar bola para o barraco, Geni pediu que uma das duas parasse a treta para arrumar o lixo na cozinha.

Vale lembrar que uma das primeiras tretas da Vila rolou entre Any e Lizi. Quando elas viraram Conquisteiras e subiram para a Mansão, rolou uma trégua. Agora, a rivalidade voltou com tudo!

Assista:

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

