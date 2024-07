Rivalidade, pedido de desculpas e amizade: veja o que rolou no último O Grande React da temporada O quarteto aproveitou a conversa para fazer revelações sobre suas trajetórias no jogo Novidades|Do R7 20/07/2024 - 01h18 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h18 ) ‌



Fê, Rambo, Hadad e Kaio, finalistas de A Grande Conquista, comentam sobre o jogo pela última vez Reprodução/PlayPlus

No ultimo O Grande React de A Grande Conquista, os finalistas Fernando, Rambo, Hadad e Kaio comentaram sobre suas trajetórias no jogo e reagiram aos melhores momentos. Em um bate-papo animado com Lucas Selfie, Fê abriu o jogo sobre os atritos com Any, enquanto Rambo detalhou sua estratégia nas provas. Hadad comentou sobre sua amizade com Fê. Já Kaio fez uma análise das tretas envolvendo Lizi, Brenno e Dona Geni. Confira como foi!

Fernando Sampaio

A conversa começou com Selfie perguntando o que ele achou do resultado final do reality. Fê revelou que ficou revoltado e completou: “Ainda mais ficar em quarto lugar com o Rambo na minha frente”. O apresentador aproveitou a deixa para saber o que doeu mais na decisão: a colocação ou ter ficado atrás do adversário. “O Rambo na minha frente [...] Poderia ser qualquer um dos cem, menos o Rambo”, declarou.

Fê se surpreendeu ao rever a treta com Any e descobriu que interpretou errado as falas da empresária. O ator resolveu pedir desculpas para a rival: “Eu estava muito destemperado. Realmente me excedi e desculpas a todas as estrelas que se sentiram ofendidas”, disse arrependido.

Selfie ainda explicou ao ex-Conquisteiro que discutir com a adversária enquanto ela estava sentada é um erro de competidor iniciante. “Regra básica de reality show: nunca brigue de pé com a pessoa sentada. Isso se chama Lei Juliette, fundada em 2021″, brincou Lucas.

Ao ser questionado sobre a final dos sonhos, o ator definiu que seria ideal ele, Hadad e Kaio. Já sobre os VTs, ele confessou que nenhuma briga foi armada. “Nunca passou pela minha cabeça até porque eu tentava dialogar antes de chegar ao meu extremo”, explicou.

O finalista mencionou a rivalidade com Bruno e a discussão que teve durante uma Atividade de Apontamento. Na ocasião, Fê afirmou que usaria as fragilidades das pessoas no jogo, e isso gerou críticas. Ele assumiu para Selfie que não se arrependeu do comentário.

Rambo

Já Rambo, ficou em terceiro lugar no pódio final do game e comentou sobre as polêmicas durante a realização das provas. O humorista assistiu aos vídeos onde balançou a estrutura de ferro para prejudicar Maysa e outra cena onde fez perguntas para Rachel Sheherazade durante a realização de um desafio de perguntas. Ele afirmou que quando chega em um campo de provas, deixa de lado o Rambo “paz e amor” da vida real. “Vou pra destruir”, declarou sobre suas estratégias. “Quando ela [Maysa] caiu, eu nem vi. Não teve maldade mesmo, foi uma estratégia dentro daquela competição”, defendeu. Selfie e Rambo ainda recitaram o poema do humorista, o que rendeu altas risadas de quem assistia.

Rambo falou sobre seu rival direto: Guipa. Segundo o humorista, ele se garante em luta contra o jornalista. “Eu tenho dó dele”, declarou. Eles travaram embates durante todo o programa e Rambo permaneceu no jogo até a final, enquanto Guipa foi eliminado na penúltima Zona de Risco.

Hadad

Hadad, o vice-campeão da temporada, relatou que sofreu uma perseguição de Any em boa parte do jogo. Ao assistir às cenas dos seus embates com a empresária, ele disse que, por estratégia, optou por jogar para escanteio a dupla de amigos Any e Cel. “Relembrando isso aí me corta até o ar”, disparou.

Já sobre o campeão Kaio, o empresário tentou lembrar em que momento o militar ganhou a preferência do público no jogo e arriscou dizer que foi quando o rival começou a resgatar situações que já estavam resolvidas. “Não consigo dizer se foi exatamente isso que fez Kaio ganhar e ser destaque”, pontuou.

Hadad disse que deseja continuar a ter contato com Lucas, Vinigram, Baronesa, Guipa, Fê e MC Mari. Já sua final perfeita seria entre ele, Fê, Kaio e Guipa. “Eu também valorizo a trajetória do outro ali dentro”, disse sobre os participantes.

A amizade entre ele e Fê virou pauta na conversa. Ao receber um comentário de que seu erro foi ter se juntado com o ator, o empresário disse que não concordava: “Minha relação com Fê era extra jogo. Fê teve sua importância para mim ali dentro que foi surreal. Era mais uma relação de amizade do que uma relação de jogo”, completou.

Kaio

E por fim, chegou a vez do campeão dizer sobre sua passagem no reality que culminou na vitória e no prêmio de R$ 1 milhão. Kaio falou que ao receber a notícia não sabia como reagir: “Só sabia gritar e comemorar. Na minha trajetória inteira tive muitas dúvidas”, confessou.

O militar falou sobre seu rival Brenno e como foi conviver com o ator: “Insuportável”, disse. Ele relembrou da cena em que o adversário diz que ele entrou no programa pendurado na torcida de Lucas Souza. “Eu imaginava que esse comentário seria usado aqui fora. Eu não via isso como argumento para ser apontado lá dentro”, comentou ao ver a cena.

Logo depois, o vencedor comentou sobre a rivalidade entre Lizi e Edlaine, incluindo o blefe na Zona de Risco. “Liziane fez uma jogada que eu não concordo. Não entrou em consenso sabendo que a pessoa estava disposta a conversar. VT mal feito e barato”, criticou sobre a ex-peoa blefar e colocar ela e a rival na berlinda. “Liziane é ligeira de reality”, concluiu.

Kaio ainda falou sobre seu distanciamento com Dona Geni e sua amizade com Edlaine.

Selfie perguntou em que momento ele acha que se desconectou da mãe de Jaque Grohalski. “A Dona Geni era uma pessoa atarefada, ela sempre estava na cozinha. Isso consequentemente gerou esse distanciamento em relação ao tempo que passamos próximos na Vila. Meu carinho pela Dona Geni é imenso”, justificou.

Já sobre Edlaine, sua grande amiga, o militar pontuou que sentiu falta da empresária, pois ela era seu “suporte emocional” em boa parte do jogo. “Eu senti a ausência daquela companhia que ficava comigo 24 horas”, declarou.

O campeão deseja construir uma relação de amizade com Bruno Cardoso e Edlaine aqui fora do reality.

O que acharam do último O Grande React da temporada? Reveja todos os conteúdos no PlayPlus.

A Grande Conquista mostrou todo o seu poder com uma temporada intensa! Os dados convertidos em números demonstram o motivo do reality ser tão amado pelo público. Se liga!