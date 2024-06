Sabonetada? Decisão de Lizi ao usar o poder frustra o público na web

Novidades |Do R7

Atitude de Lizi é considerada sabonetada nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

A formação da Zona de Risco de A Grande Conquista pegou fogo nas redes sociais na noite desta terça-feira (11). Os internautas fizeram um movimento a favor de Fernando, apenas com o intuito de afrontar Any, que teve vários atritos com o Dono.

A postura dela no jogo, sempre confrontando Hadad, também ganhou críticas. Algumas hashtags foram criadas em apoio a Fernando, para que ele vença a Prova da Virada na noite desta quarta (12) e gere ainda mais tumulto na Mansão.

Lizi, que desperdiçou o poder que tinha em mãos, frustrou a grande expectativa do público por não ter salvado Catia, deixando a ex-paquita ir direto para a Zona de Risco como a mais votada entre os Conquisteiros. Parte do público na internet ficou surpreendida com a falta de atitude de Lizi, chamando de “sabonetada”.

Por outro lado, teve quem interpretou a jogada como estratégica para evitar confrontos com outros jogadores que poderiam prejudicá-la.

Também houve muitas menções nas redes pedindo a eliminação de Taty Pink, considerada planta no jogo. Quem torce contra a participante está na expectativa para que ela não vença a Prova da Virada e acabe saindo do programa esta semana.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.