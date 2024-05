Saiba como foi a Prova Batalha Naval e o ‘naufrágio’ de 30 Vileiros

Alto contraste

Veja como foi a prova ‘Batalha Naval’ que definiu os novos Donos da Vila 40 moradores tiveram que se enfrentar em uma batalha naval (reprodução playplus)

Às quartas temos prova da Zona de Risco! Dessa vez, quem naufragou na Batalha Naval foi direto para a berlinda de A Grande Conquista 2. Os jogadores que não foram salvos pelos Donos, tiveram que apostar toda a sorte na dinâmica.

A atividade começou com todos já na Zona de Risco e os Donos das Casas tiveram que salvar 30 moradores. Luciano, da residência Verde, tirou seis moradores da enrascada. Guipa, que havia caído em tentação, já estava na berlinda. Jaline, da Casa Azul, salvou 11 Vileiros. Já Edlaine, da Casa Laranja, escolheu dez outros moradores. Ou seja, dos 70 participantes, 40 foram disputar a prova, divididos em quatro grupos de dez jogadores cada.

Edlaine ao resgate! 🦸‍♀️ Salvando MC Mari, Caio, Hadad, Brenno Fellipe, Vinigran, Ysani, Charles e outros moradores da casa laranja da #ZonaDeRisco 🏠 pic.twitter.com/0kWOTYF83p — A Grande Conquista (@agconquista) May 2, 2024

Após a definição dos jogadores, os escolhidos foram até o Campo de Provas para disputar a Prova Batalha Naval. Os Vileiros se dividiram em quatro times, cada um composto por dez jogadores. Eles tiveram que posicionar as embarcações no tabuleiro fixado no chão, depois de forma alternada, atacaram os adversários por meio de um painel de mira. O objetivo principal era afundar todas as embarcações do time rival com muita estratégia e sorte, já que a posição das embarcações dos adversários não ficava visível. As partidas foram divididas em duas eliminatórias e uma finalíssima.

Veja como foi:

Mais uma rodada de batalha naval com os vileiros indicados! Qual time você quer que vença? ⚔️ #ZonaDeRisco pic.twitter.com/Id5I7JcW2m — A Grande Conquista (@agconquista) May 2, 2024

Na etapa final, os moradores da Casa Azul derrotaram os participantes da Casa Verde. Com a Casa Azul livre da Zona de Risco, o Resta Um definiu os novos Donos da Vila: Manoelzinho assumiu a residência Laranja, Thiago Luz ficou à frente da Casa Azul, enquanto Clevinho assumiu o comando da Casa Verde. A equipe vencedora foi: Manoelzinho, Hideo, Clevinho, Gabriela Rossi, Thiago Luz, Thiago Cirillo, Fernando Sampaio, Jonas, Biel e Maysa.

Assista:

Manoelzinho agora comanda a casa laranja! 🍊👑 pic.twitter.com/T5Kwgk6VmR — A Grande Conquista (@agconquista) May 2, 2024

Sendo assim, a escolha final para a votação ficou entre 30 pessoas: Amanda Martins, Bifão, Bruninho Mano, Brunna Bernardy, Bruno Cardoso, Cacau Luz, Carolina Roland, Cibelle Mestre, Claudia Baronesa, Dani Bavoso, Dona Geni, Fabio Gontijo, Guipa, Hanny Boni, Heitor Ximenes, Jéssica Marisol, Lippe Rodrigues, Lizi Gutierrez, Lucas De Albú, Luciana Cristina, Madshow, Michelle Heiden, Nadya França, Preta Praiana, Ste Carvalho, Taty Pink, Vanessa Di Santo, Vinicius Venturini, Wellen Rocha e Will Rambo. Desses 30, os dois mais votados vão direto para a segunda fase do jogo: A Mansão.

E aí, quem vai realizar o sonho de ir para a Mansão de A Grande Conquista 2?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.