Novidades |Do R7

Saiba quem votou em quem na décima primeira Zona de Risco Mansão Berlinda surpresa mexeu com as estruturas dos competidores; entenda

‌



A+

A-

A produção de A Grande Conquista lançou não apenas uma, mas três Zonas de Risco em apenas uma semana de reality. Afinal, a reta final pede aquela dose de adrenalina até ser revelado o campeão. Dessa vez, os jogadores ganharam de surpresa uma formação inesperada. A notícia mexeu com os ânimos dos Conquisteiros, e neste sábado (13), dois deles vão se despedir da Mansão. Confira!

Após um donado express, os Donos e rivais Cel e Hadad foram responsáveis por definir a primeira integrante da décima primeira berlinda: Taty Pink! “Fomos pegos de surpresa!”, disparou o empresário. Já o influencer disse que eles iriam confiar na Conquisteira para encarar a Zona de Risco pela primeira vez. “Nunca pensei”, desabafou a cantora que esperava que eles fossem em Brenno.

Na votação da cabine secreta, o Dono mais votado foi Hadad. Ela recebeu ao todo cinco votos e desabafou após Sheherazade perguntar se ele estava surpreso: “Surpreso não porque era uma situação não tão confortável para mim, visto que eu e Cel temos jogos totalmente diferentes aqui dentro”. Cel recebeu apenas dois votos e se livrou.

Já na votação Cara a Cara, Rambou manteve a tradição e votou em Guipa: “Não vou fugir do que penso, do sou, do que eu vi. Meu voto é no Doutor Abacaxi”, justificou. Por sua vez, Guipa se criticou o rival: “Você é o pior jogador que existe [...] O cara não faz nada e continua aqui”, disparou.

Publicidade

Depois de receber o voto, Guipa decidiu ir pela estratégia do jogo e não devolveu o voto em Rambo. O jornalista votou no seu adversário Kaio. “Tenho que pensar em uma estratégia para me defender”, explicou a decisão. O militar achou a decisão contraditória por ele não ter votado em Brenno.

Na sua vez, Taty Pink depositou seu voto em Guipa. Segundo a cantora, o jornalista apresenta justificativas muito fracas na hora de votar em alguém para a berlinda. “Eu me ponho no jogo, eu apareço”, defendeu o jornalista ironizando que a cantora não tem protagonismo no jogo.

Publicidade

Brenno foi o mais votado ao receber três votos dos moradores. “No jogo de convivência, temos muitos acertos e muitos erros”, disparou ao preencher a terceira vaga da berlinda.

Por ser o mais votado, o ator foi responsável por começar a dinâmica do Resta Um. Brenno começou puxando Rambo, que salvou Kaio e assim foi até que Guipa sobrasse e ocupasse o último lugar na Zona de Risco.

Confira!

Saiba quem votou em quem na Mansão Arte/R7





De acordo com o resultado final, Brenno, Fernando, Hadad e Taty Pink deram check na berlinda. O quarteto disputou a Prova da Virada logo em seguida e Hadad foi o grande vencedor! O empresário decidiu colocar Rambo em seu lugar. Vixe! Os dois menos votados serão eliminados neste sábado (13). Não perca!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 17 ‌



‌



‌



‌



‌

Após passar pela emoção de ser o penúltimo nome para ser chamado para a Mansão, Fellipe Villas teve uma trajetória repleta de desafios. O policial militar deixou sua marca na competição, ganhou prêmios, mas foi retirado da Mansão do reality na reta final do reality. Relembre a trajetória do ex-Conquisteiro! Antonio Chahestian/RECORD