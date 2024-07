Saiba quem votou em quem na oitava Zona de Risco da Mansão

Alto contraste

Com A Grande Conquista chegando em sua fase final, a formação de cada Zona de Risco fica mais acirrada. Votos inesperados, choro, confusão marcam presença durante o votatório e desta vez não foi diferente. Confira quem votou em quem e quais são os Conquisteiros que caíram na berlinda!

Após uma semana de tratamento de rainhas, as Donas Any e Lizi tiveram que decidir qual dos jogadores iria direto para a berlinda. Lizi revelou que a indicação só foi definida horas atrás. “Esse nome que a gente bateu o martelo não veio de mim”, defendeu a ex-peoa de A Fazenda. Na sua vez de justificar a indicação, Any disse como chegou ao consenso: “Nós decidimos por uma pessoa que eu não concordo com o jogo, mas respeito, que é o Rambo”. Além disso, pontuou que não queria indicar nenhum aliado.

O humorista não demonstrou surpresa com a indicação das Donas e disse que está tranquilo. “Eu sei que esse sentimento dela não me entender parte dela [Any]”, desabafou.

Depois da primeira vaga da Zona de Risco ocupada, chegou a hora dos Conquisteiros votarem em uma das Donas da Mansão. A votação seguiu secreta menos para Taty Pink que abriu o poder que ganhou na Hora do Faro. “Na indicação da Dona para a Zona de Risco, o seu voto não será secreto”. Logo, a cantora precisou votar na frente de todos e escolheu Lizi como alvo. “Não tenho muita afinidade”, explicou.

Os moradores definiram qual Dona iria ocupar a segunda vaga da berlinda, Any recebeu ao todo seis votos da Mansão. Ela, que já esperava o resultado, desabafou: “Quando eu puxei a Lizi, eu não esperava [ir para a berlinda]. Depois, eu vi que sim. Então, se eu não voltar da prova, é contar com as pessoas que gostam de mim”.

Hadad votou em Fellipe e justificou que o policial está o surpreendendo negativamente. “Ele se perdeu no jogo”, disse o empresário sobre o adversário. O policial não aprovou justificativa: “O que o Hadad pensa sobre meu jogo, eu não estou nem aí”. Vixe!

Já Kaio depositou o seu voto em Fernando. O motivo principal foi a última discussão que eles tiveram. “Descobri, ontem, que o meu jeito de andar, o meu jeito de agir, o meu jeito de brincar incomoda ele”, explicou. O ator se defendeu: “Isso é um absurdo, é um jogo excluso, é um jogo de mentira, é um jogo incoerente”. Segundo Fê, o Kaio manipulou o jogo ao apertar a mão de Brenno e tratar Dona Geni de forma diferente. “Foi feito um acordo e esses acordos são exclusos”, disparou.

Fernando, na sua vez, decidiu votar em Fellipe. O ator relembrou uma cena em que, segundo ele, o policial jogou com violência uma almofada em Cel durante uma brincadeira. “Eu fui falar com o Cel e Rambo sobre isso e ele veio me chamando de “mocinha”. Isso é uma palavra homofóbica. Sobretudo, sendo dita para um homem [...] ele não sabe o gatilho que ativa em minha vida”, desabafou Fernando. O policial explicou que o ator só é “homem” dentro do jogo, mas aqui fora ele é uma “mocinha”. “Você grita com mulher aqui”, lembrou.

E rolou “voto de protesto”! Guipa, por sua vez, escolheu votar em Taty Pink, mas revelou que iria escolher Fellipe por “explanar” a indicação de Any e Lizi. Para ele, Taty Pink errou ao justificar o voto em Lizi como “questão de afinidade” a essa altura do jogo. “Hoje tivemos uma briga grande de duas pessoas e ela fala de questões de afinidade? Para mim é algo muito pesado”, explicou o jornalista.

Rambo votou em Hadad por “não gostar do timbre de voz” do empresário e da forma que ele faz sua defesa no game. O humorista também disse que, como pessoa, o empresário era legal, mas que ele era “horrível” como jogador. “Não compreendi esse voto”, disse Hadad sobre o voto recebido.

Fellipe escolheu votar em Hadad. O empresário ficou indignado e questionou se o policial queria trazer assuntos particulares para o jogo. Para Fellipe, é estranho uma pessoa dizer que age só na razão dentro do jogo. “A gente tem que agir pela emoção, só se a gente deixar o coração lá fora”, explicou o policial. Em sua defesa, Hadad confirmou que só age na razão por que se compromete com o reality. “É um assunto que não diz respeito ao jogo”, disse sobre relacionamento com Lu Andrade, namorada que faleceu em 2023.

A surpresa da noite foi quando Brenno revelou que combinou com Kaio de puxar Hadad na última Zona de Risco. O empresário ficou surpreso com a notícia. “Eu não tenho rabo preso com ninguém”, disse Brenno lembrando que colocou o empresário na berlinda, como prometido.

Por fim, Fernando foi o mais votado pela Mansão ao receber quatro votos dos moradores. Ele não se pronunciou, pois estava mergulhado em lágrimas.

Veja como votaram os Conquisteiros:

A formação da Zona de Risco foi intensa! Arte/R7

Como resultado da oitava formação da Zona de Risco, Any, Fê e Rambo vão disputar a Prova da Virada. No programa ao vivo desta quarta (3), os Conquisteiros terão uma nova oportunidade de escapar da eliminação na Prova da Virada. Segura a emoção!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

