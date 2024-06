Saiba quem votou em quem na sétima Zona de Risco

Alto contraste

Depois de muita indecisão dos Donos sobre o voto em consenso, dois imunizados e empates na votação Cara a Cara, a sétima formação da Zona de Risco de A Grande Conquista 2 foi concluída com sucesso. Confira quem votou em quem e quem foi o trio que caiu na berlinda!

Após longa negociação entre os Donos da Mansão, Kaio e Brenno resolveram indicar De Albú. Brenno justificou que a indicação seria coerente com seu jogo, e Kaio declarou que se sente ameaçado por De Albú. Após receber a indicação, De Albú confessou que achou inesperada visto as últimas movimentações que o Brenno fez. “Disse a todo momento que ia defender os cinco nomes, que ia defender o meu nome [...] Eu não esperava isso dele, mas vai ser recíproco”, comentou o nutricionista.

Na votação da cabine secreta, os moradores tiveram que escolher um dos Donos para a segunda vaga da berlinda. Brenno recebeu ao todo oito votos e ocupou o segundo lugar da Zona de Risco. Quem escolheu o ator como alvo foram Any, Guipa, Rambo, Cel, Fernando, Dona Geni, Hideo e Lucas de Albú. “Agir com a razão e não com a emoção, mostra para a gente quem age com a gente por conveniência”, disse Brenno ao saber da notícia.

O super poder do Hora do Faro foi revelado para Taty Pink! Logo, ela descobriu que não iria participar da votação aberta. Ou seja, não pôde votar e nem receber votos. A cantora passou pela formação da Zona de Risco imune junto ao Hideo que ganhou a imunidade na dinâmica do “detetive”.

E a votação Cara a Cara começou daquele jeito: fervendo! Fernando votou na sua rival direta Dona Geni, o que não surpreendeu o público de casa. O ator justificou que Geni teria dado apoio para ele na última Zona de Risco, mas na verdade, estava torcendo para Brunno e Kaio. A rival logo rebateu a crítica: “Larga de ser hipócrita, ridículo”, e disse que pintou o nariz em homenagem ao amigo palhaço.

Já Rambo também votou no seu rival direto: Guipa. O humorista justificou falando que o jornalista possui atitudes agressiva e vingativa. Em resposta, Guipa criticou Rambo ao dizer que ele não se posiciona na casa. “Ele é aquele cara que não quer se indispor com a casa [...] Se escondem demais, não se posicionam”, disparou.

Cel votou em Guipa alegando que era uma maneira de “se prevenir”. Além disso, criticou o jornalista por tentar romper alianças no reality. Guipa, por sua vez, disse que esperava receber o voto de Cel e prometeu enfrentar grupos e subgrupos dentro do jogo. “Na verdade existe grupos e subgrupos aqui dentro e sim, vou combater. Isso não quer dizer que eu quero o mal das pessoas”, defendeu Guipa. “Aqui não é colônia de ferias, aqui é um jogo valendo um milhão de reais e não uma paçoca”, concluiu.

Enquanto o jornalista se justificava, Rambo fez um comentário crítico sobre sua ética. Brenno também questionou Guipa sobre o grupo mencionado e sua coerência. “Um dia antes ele espirra um creme na cara desse rapaz [Kaio] e hoje ele vota a favor desse rapaz”, analisou o ator. A discussão entre os dois escalou com o jornalista chamando Guipa de “juvenil” e “amador”. Vixe!

E a formação da Zona de Risco virou sarau! Any votou em Rambo por não concordar com o seu discurso de “muito evoluído. Ao rebater, Rambo recitou um poema sobre bondade, gerando uma cena icônica para a temporada. Assista aqui!

Fellipe escolheu Guipa como alvo novamente. O policial justificou com as últimas atitudes do jornalista depois da Festa Detetive. Para ele, o jornalista não foi ético: “Eu não tenho como compactuar com o que você fez ali dentro”, justificou. Guipa ficou surpreso com o voto de Fellipe. “Não levo o voto para o coração, achei que ele podia ter falado comigo antes”, comentou o jornalista.

Dona Geni devolveu o voto em Fernando e alegou que o ator se faz de “bom moço” na Mansão. Ele rebateu e criticou a mãe de Jaque Grohalski: “Essa pessoa não tem coerência nenhuma”. Eita!

Por fim, Guipa e Rambo empataram ao receber quatro votos cada um na votação Cara a Cara. O Dono Kaio, salvo pela casa, ficou com a responsabilidade de desempatar e escolheu Guipa para disputar a Prova da Virada. “Escolha confortável”, pontuou.

Veja como votaram os Conquisteiros:

A formação da Zona de Risco pegou fogo! Arte/R7

Como resultado da sétima formação da Zona de Risco, Brenno Pavarini, Guipa e Lucas de Albú vão disputar a Prova da Virada. No programa ao vivo desta quarta (29), os Conquisteiros terão uma nova oportunidade de escapar da eliminação. Segura a emoção!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

