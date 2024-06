Saiba quem votou em quem na sexta Zona de Risco da Mansão

Novidades |Do R7

Mais uma formação da Zona de Risco realizada com sucesso na história de A Grande Conquista. O desenrolar do votatório foi repleto de suspense e demorou para saber quem, de fato, iria cair na berlinda. Bruno Cardoso, Fernando Sampaio e Guipa não tiveram sorte e agora vão precisar fazer a Prova da Virada para tentar escapar da eliminação. Confira tudo o que rolou durante a votação!

Quem abriu os trabalhos foram os Donos da semana: Fellipe e Guipa. Em consenso, eles decidiram indicar Fernando: “Motivos distintos, mas a mesma pessoa”, explicou o policial. Para Guipa, o ator não sabe a diferença entre “valor” e “valores” e perdeu todo o prestígio que tinha. “Ele faz tudo por dinheiro e se torna uma pessoa perigosa no jogo”, criticou. Fellipe também mencionou que Fernando tratou sua profissão de maneira pejorativa na última dinâmica: “Forma de protesto e repúdio não só por mim, mas por todos os policiais militares”, justificou sua decisão.

Em resposta à sua indicação, Fernando disse que não foi surpresa receber o voto. Ele criticou Guipa por se fazer de vítima no jogo ao mencionar que poderia desistir. Sobre Fellipe, Fernando comentou que o policial traz sua profissão para o jogo. “Eu não ataquei nenhum outro policial, mas sim um participante que age como policial no jogo”, explicou. Depois disse que estava na Zona de Risco porque indicou Taty Pink na última votação e isso deixou Fellipe ainda chateado.

No intervalo, Fernando e Fellipe brigaram depois que o policial ouviu o ator chamando ele de “dissimulado” para Any. “Você acha que isso é argumento para colocar a profissão das pessoas [...] O Brasil que julgue”, disse o Dono julgando o ator de incoerente. Para Fellipe, nenhum argumento que o ator usou justifica a falta de respeito com a sua profissão.

Já na votação secreta, a casa encarou a cabine de votação e escolheu entre um dos Donos para ocupar a segunda vaga da berlinda. Com dez votos, Guipa foi o escolhido para a Zona de Risco. “O que me tranquiliza é exatamente isso: que o Brasil está compactuando com as minhas ideias”, refletiu ao mencionar que voltou de duas berlindas.

Na Cara a Cara, Hadad votou em Rambo por estratégia. O empresário justificou que o humorista pregava “paz e amor”, mas caía no esquecimento das pessoas durante a votação. “Ele se camufla nas boas relações”, comentou. Rambo respondeu que aceita o voto e que é uma questão de tempo devolver o voto. Vixe!

Lizi votou em Bruno e justificou que o palhaço prega empatia e justiça, mas que não age dessa forma: “A justiça e a empatia foi para os seus”. Bruno rebateu: “Ela é preguiçosa” e devolveu o voto na ex-peoa de A Fazenda. Lizi também recebeu votos de Kaio. Para o militar, Lizi levanta narrativas que não existe e culpa pessoas injustamente. “Por essa maldade que eu percebo desde o dia que entrei aqui, o meu voto é na expectativa que ela vá para a Zona de Risco”, disparou Kaio. A rival disse que o militar vive em uma “zona de conforto” ao votar sempre nela.

Hideo mudou seu alvo e votou em Hadad dessa vez. Para ele, o principal motivo é que o empresário diz que o professor não está no reality por mérito, mas sim porque se esconde durante o jogo. Hadad negou a acusação e disse que não vê Hideo se posicionar na Mansão.

O clima ficou tenso enquanto De Albú justificava seu voto estratégico em Bruno. O nutricionista foi interrompido com insultos do palhaço. “Vem para o jogo que você não sabe onde você está”, disparou. Lucas criticou o fato de Bruno dizer que se meteria “na briga que fosse para agir pelo certo”.

Por fim, o Conquisteiro que recebeu mais votos dos moradores foi Bruno. Com quatro votos, o palhaço foi indicado à berlinda. Entretanto, faltava o elemento surpresa: Fernando abrir o poder que ganhou no Hora do Faro.

O ator escolheu Hideo e Dona Geni para mudarem os votos, mas as novas escolhas não tiraram Bruno da Zona de Risco.

Sendo assim, Bruno Cardoso, Fernando Sampaio e Guipa participam da Prova da Virada nesta quarta-feira (19). Um dos jogadores vai se livrar da Zona de Risco e colocar um adversário em seu lugar.

Veja como votaram os Conquisteiros:

A formação da berlinda foi surpreendente! (Arte/R7)

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

