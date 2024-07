Saiba quem votou em quem na Zona de Risco quádrupla da Mansão

‌



Reta final pede uma emoção em A Grande Conquista! Dessa vez, os competidores foram surpreendidos com uma Zona de Risco quádrupla com direito a Resta Um. A novidade bagunçou as estratégias de votos e causou um rebuliço na Mansão. Agora, o zoneado menos votado será eliminado e os outros três sobreviventes do voto popular vão disputar a Prova da Virada nesta quarta (10). Confira!

Os Donos abriram o votatório. Geni e Guipa, depois de muita conversa, entraram em consenso e decidiram indicar Fellipe para a Zona de Risco. “Não tenho absolutamente nada contra ele, mas vi alguns movimentos que eu achei estranhos”, explicou o jornalista. O policial, por sua vez, revelou que não esperava a indicação dos Donos.

Na votação da cabine secreta, Geni e Guipa disputaram a preferência dos moradores da Mansão. A Dona da semana recebeu seis votos, contra três do jornalista, e ocupou a segunda vaga da berlinda. Os jogadores que escolheram Geni foram Fê, Brenno, Lizi, Fellipe, Taty Pink e Hadad. “Deu certo a sua estratégia”, comentou a zoneada para sua dupla de chefia.

E foi na votação cara a cara que a confusão explodiu de vez na Mansão. Hadad votou em Kaio e justificou que o militar é contraditório e não joga sozinho: “Me soa incoerente”, apontou. Kaio negou as acusações e criticou o jogo do adversário.

Já Rambo mirou em Lizi com a justificativa que a ex-peoa de A Fazenda cogitou o nome dele para o consenso das Donas na última semana. Segundo Lizi, ela e Any não sugeriu que o humorista fosse para a berlinda. “Ele entende o que ele quer”, disparou a Conquisteira ao tentar convencê-lo.

Mais um vez Kaio fez Lizi de alvo na formação da berlinda. Para o militar, a rival não tem comprometimento com o jogo. Lizi retrucou as críticas e disparou: “rei da incoerência”. Vixe!

Chegou a vez do Fê! O ator disse que tinham muitas opções de votos, mas preferiu escolher Kaio como alvo da vez. Segundo ele, o militar tenta desestabilizá-lo com provocações. “Era esperado, né? Eu me desentendi com o Hadad, e aí isso fere o Fê”, comentou o adversário. Depois que ouviu Kaio dizer que seria finalista ao lado de Hadad, o ator ficou irritado e gritou: “Você tá desesperado, amigo. Acorda!”

E não parou por aí! Taty Pink votou em Lizi alegando que a adversária mudou com ela. “Eu não sou prioridade dela, ela também não é prioridade minha”, comentou a cantora. E a confusão entre as duas explodiu. A ex-peoa criticou o jogo de Taty Pink: “Desrespeita os demais”.

Lizi e Kaio, rivais declarados, empataram ao receber quatro votos cada na votação cara a cara. Em seguida, Fellipe revelou o poder que ganhou no Hora do Faro e pôde escolher dois competidores para votarem novamente e desempatar a votação. O policial escolheu Hideo e Taty Pink, ambos miraram em Lizi novamente. Logo, Lizi ocupou a terceira vaga da Zona de Risco.

Após Fellipe, Geni e Lizi garantirem o lugar especial na berlinda, Rachel Sheherazade anunciou a grande novidade: A Zona de Risco é quádrupla. O quarto indicado foi definido pelo Resta Um, que começou com Lizi. Kaio sobrou na dinâmica e irá encarar a votação popular junto com os outros três zoneados.

Durante o intervalo do programa, a Mansão foi tomada por brigas de todos os lados. Guipa discutiu com Taty por conta de um apontamento. Fellipe e Guipa tiveram outro embate após o jornalista inventar um motivo para indicar o militar. Geni brigou com Fellipe depois que recebeu voto dele e Lizi gritou com Hideo pelo mesmo motivo.

Confira!

A votação foi recheada de surpresas! Arte/R7

Como resultado, Dona Geni, Fellipe, Kaio e Lizi estão na nona Zona de Risco da Mansão. O menos votado pelo público será eliminado nesta quarta (10). Vote em quem você quer que permaneça no reality no R7.com! Já o trio salvo seguirá para a Prova da Virada normalmente. Na quinta (11), mais um morador da Mansão dará adeus ao jogo.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.