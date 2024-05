Saiba tudo sobre a treta do pão que mexeu com as estruturas da Casa Verde Cátia Paganote questionou Guipa, após o participante comer mais do que deveria

Alto contraste

A+

A-

Saiba tudo sobre a treta do pão que mexeu com as estruturas da Casa Verde Treta do pão: a confusão rolou entre os moradores da Casa Verde (reprodução playplus)





Em A Grande Conquista 2, uma fatia de pão pode virar motivo de confronto entre os moradores. Afinal, o racionamento de comida é necessário para a sobrevivência no jogo. Na tarde desta quarta (1º), Cátia Paganote e Guipa tiveram um confronto sobre a divisão de pães na Casa Verde. Entenda!

Tudo começou na cozinha, quando Cátia questionou Guipa, após o participante comer mais pão que demais moradores, e pontuou que a divisão dos alimentos tem que ser feita em comum acordo. “Cada pessoa se alimenta de um jeito. Eu não concordo com você”, respondeu Guipa sobre a acusação. “A gente tem que dividir com todo mundo”, explicou Cátia. No momento, Guipa tinha comido um pão que, segundo ele, recebeu da amiga Bifão.

Para a moradora, no momento que for abrir qualquer alimento da Casa tem que ser dividido por todos. Ela ainda defendeu os outros moradores: “Você também tem que olhar que todo mundo tá com fome”. Em contrapartida, Guipa disse que comeu a mais, pois estava em um dia atípico por estar passando mal. ”Tinha que ter um pouco mais de coletividade”, criticou a ex-Paquita.

Publicidade

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após o confronto, Cátia e Guipa se dirigiram até Bifão para tirar satisfação. “Eu vim perguntar pra ela se é verdade”, disse a ex-Paquita sobre Bifão ter oferecido o pão para o Vileiro. Furioso, ele disse que Cátia estava sendo muito “muquirana”. Já a Vileira disse que Guipa estava “jogando na cara” o fato de ter ido ao mercadinho anteriormente. O participante não gostou da crítica e tentou entrar novamente no mercado da Vila em busca de mais alimento.

Publicidade

Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A treta do pão continuou na Casa Verde! Guipa procurou Will Rambo para conversar, após afirmar que o humorista estava tentando se posicionar em um conflito que não era dele. “Se você quiser se meter em alguma coisa quando a discussão não é sua, comece a fazer suas primeiras coisas primeiro”. E continuou criticando o Vileiro: “Você é o cara mais folgado que tem aqui no quarto”. Rambo discordou da visão de Guipa e acrescentou: “Todo mundo estava dando sua opinião, e eu não posso fazer o mesmo?”

Publicidade

Confira!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Paz selada? Após toda essa treta, os Vileiros resolveram estender a bandeira branca da paz. Guipa e Rambo esclareceram os conflitos e o humorista aceitou o pedido de desculpas do jornalista. “Eu não vou te ofender mais, não quero manter nenhum tipo de briga com você”. A conversa continuou e Rambo disse que deixar um exemplo de paz e amor dentro do programa. “É o Rambo da Paz”, finalizou.

Assista ao pedido de desculpas:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.