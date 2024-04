Selfie e João Márcio reagem à eliminação em ‘lote’, e Ju Nogueira escuta desabafo de mãe de MC Mirella

Alto contraste

De olho! Confira os melhores momentos de O Grande React Logo após ao anúncio do resultado, Ju Nogueira bateu um papo com os 15 vileiros que deixaram a disputa hoje (reprodução playplus)

Dia de eliminação de A Grande Conquista 2 é sinônimo de O Grande React! Lucas Selfie recebeu o apresentador João Márcio para comentar e reagir à segunda Zona de Risco da temporada. E para ficar completaço como manda o script, Ju Nogueira bateu um papo com os quinze Vileiros que deixaram a disputa na segunda (29). Vem conferir o que rolou!

Lucas Selfie e João começaram a live com comentários sobre os 32 Zoneados: “Ela tá sem enredo”, disse o apresentador sobre Carolina Roland. “Ela tá entregando mais que a Mirella”, pontuou Selfie sobre a participação de Márcia Barroz.

João revelou que não sabia que MC Mari era tão esquentada. E o melhor nome que já passou pelo programa? João respondeu de imediato: “Ricardo!”, participante que foi expulso no último sábado (27). Já Baronesa, está muito devagar na opinião do convidado. Eita!

O pedido de desculpas de Brenno para os demais moradores da Casa Laranja virou assunto também. O apresentador riu quando Liziane disse que não acreditava no Mister Brasil. “O cara abriu o coração, falou da vida”, afirmou Selfie.

Eles ainda elegeram Anahí e Edlaine como as melhores jogadoras de A Grande Conquista 2. “[Sabem] como contar uma história, como puxar uma treta, como valorizar o VT, como chorar na hora que tem para chorar”, justificou Selfie.

Os comentaristas ficaram surpresos com a eliminação de alguns nomes. “Se eu fosse ela, ia na Casa Laranja dar uns berros”, afirmou Selfie sobre Tatiane, que acabou se despedindo do jogo. O apresentador da live ainda acertou seu palpite dos mais votados para ir direto para a Mansão: Anahí e Cel.

Além disso, a dupla viu Brenno se desculpando com os outros moradores da Casa Laranja, a briga de Guipa com Rambo e ainda acompanhou a eliminação de mais 15 Vileiros.

Já na parte dois de O Grande React, Ju Nogueira mandou ver nas entrevistas com os eliminados. Márcia Barroz falou sobre a briga de milhões com Baronesa: “Quando eu a vi lá, logo deduzi que ela iria tentar fazer algo para me prejudicar, disse.

Bruno Canaan aproveitou a deixa e desabafou sobre a sua saída: “Saio hoje muito frustrado”. E completou: “Eu estava preparado para tudo.”

Também teve Ingrid Caravellas dizendo que de good vibes, ela não tem nada.

E, como sempre, muito chororô na hora de dar tchau para o sonho de participar de um reality: “Estou inconformada de ter saído. Na minha concepção, de novo, achava que não estava errada”, desabafou Tatiane Melo.

Confira!





Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.