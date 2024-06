Sem limites! Dinâmica gera caos e madrugada de tretas em A Grande Conquista

Novidades |Do R7

Os Conquisteiros elevaram os níveis de treta (Reprodução/PlayPlus)

O estado natural da Mansão de A Grande Conquista já é caótico, mas em noite de dinâmica de apontamento, o clima pesa ainda mais! Os jogadores participaram de uma atividade valendo R$ 5 mil, que consistia em estourar os balões dos adversários. O jogo “inofensivo” gerou barracos homéricos durante o apontamento e após!

A atividade da semana era simples. Cada morador tinha dois balões que seguravam um bonequinho. O objetivo do jogo era acertar as bexigas dos adversários, “afundando” os personagens. Rachel Sheherazade sorteava o nome do Conquisteiro que iria jogar, ele escolhia dois rivais, justificava e tentava afundá-los, jogando dardo de cima de uma plataforma.

A primeira treta rolou quando Kaio escolheu Lizi para apontar na dinâmica. Ele alegou que a rival jogava as oportunidades fora para não se comprometer: “Já virou cansativo, sabe uma criança, parece que eu tenho um berçário. É um bebê reclamão, parece que está mijado, fica mimimi”, disparou.

A ex-peoa de A Fazenda também foi indicada por Bruno, ele a chamou de mimada, e ela foi à loucura: “Tudo o que tenho hoje em dia eu conquistei! [...] Eu fui atrás do meu sonho americano, eu lutei muito, tenho marcas psicológicas e físicas”, disse chorando.

Lizi e Bruno trocam farpas e palhaço a chama de 'mimada'



Outro barraco rolou entre Any e Fê. O assunto sobre o “deboche” com a profissão de ator e pautas importantes voltaram à tona. Ele também foi apontado por Fellipe, por conta do voto dos Donos em Taty, e Bruno, que não curtiu a forma como o ator estava se posicionando nas tretas. Fê chegou a chorar!

Brenno estourou a rivalidade com Dona Geni e foi chamado de “ridículo” pela colega. O modelo disse que Geni anula as outras pessoas na cozinha, querendo comandar o local, e também expôs que muitos Conquisteiros precisam “amansar” ela antes de conversar.

Mais uma rivalidade surgindo: Brenno x Geni. O que acha dessa treta?



Quer saber quem levou o prêmio? A dinâmica completa vai ao ar no programa desta segunda (17)!

Após a atividade, as tretas foram de carona para a Mansão! O primeiro bafafá foi uma conversa mal contada entre Fê e Kaio. O militar alegou que o ator “passou tudo errado” para Hadad. O empresário disse na dinâmica, que Kaio estava fofocando sobre sua possível escolha caso voltasse vitorioso de uma possível Prova da Virada. O militar explicou que apenas contou para Fê seu ponto de vista, pois como Hadad não gosta de Fellipe, puxaria provavelmente o policial nessa situação.

Enquanto a discussão rolava, Lizi entrou furiosa e bateu na porta do banheiro pedindo explicações de Bruno. Fê se meteu na confusão e os dois tentaram se peitar, trocando xingamentos, mas os amigos evitaram que eles se encostassem: “Otário! Vai passar mal de novo? Vai desmaiar na piscina?”, debochou Fê.

Bruno disse que o rival “só tinha idade”, e foi chamado de “Patati Patatá” ao criticar a postura do ator. Segundo Fê, Bruno fingiu que iria passar mal no meio da treta, mas o palhaço disse que estava apenas imitando o choro do adversário. O barraco foi pesadíssimo!

Fellipe também se meteu na briga, alegando que Fê “sai do personagem” ao ser confrontado e critica as profissões alheias. O policial chamou o ator de “lixo de ser-humano” e alegou que foi xingado de “policialzinho de merda”. Fellipe e Fernando ainda brigaram mais uma vez depois: “Nunca falei que você é um atorzinho de merda!”

Por fim, Lizi tretou com Hadad e Kaio: “Você está desesperada para ter adversários aqui dentro”, falou o militar. Já a ex-peoa, disse que será um prazer ser adversária de ambos e alegou que o empresário busca “capachos” no jogo. Hadad afirmou que vai combater as estratégias da ex-amiga de se tornar vítima em qualquer embate: “Você se coloca em um lugar que não te cabe só para chamar a atenção!”

Essa foi a madrugada mais pesada de toda a temporada, não é mesmo?

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality:

