Sheherazade mostra bastidores de A Grande Conquista: ‘Equipe maravilhosa’ A apresentadora mostrou momento da passagem do roteiro com os colegas de produção Novidades|Do R7 17/07/2024 - 16h22 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h22 ) ‌



Rachel mostrou alguns integrantes do timaço do programa Reprodução/Instagram

Para manter um reality completaço, é preciso bom relacionamento da equipe por trás das câmeras! O público que vê o sucesso de A Grande Conquista, pôde conferir de perto a amizade entre o pessoal da produção. Rachel Sheherazade postou uma foto com os colegas do reality.

Ela escreveu: “Que equipe maravilhosa de se trabalhar. Agradeço todos os dias pela oportunidade de estar diariamente com eles nos últimos três meses”.

Na foto, estão Fernando Viudez e Diogo de Moraes, diretores do programa. Além de Verônica Bianchi, Vitor Santi, Clarisse Paiva, Valéria Cunha, Thiago Tonkiel e Marcellus Fonseca, todos do timaço do reality.

Confira:

Prepare-se! A final de A Grande Conquista 2 vai ao ar nesta quinta (18), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista à temporada quando e onde quiser!

