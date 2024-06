Novidades |Do R7

Taty Pink chama Geni de ‘insuportável’ e leva o poder da semana em A Grande Conquista Pela segunda vez, a cantora venceu a dinâmica do programa Hora do Faro

Bicampeã? Taty levou a melhor na dinâmica Reprodução/PlayPlus

Sorte ou azar? Taty Pink venceu pela segunda vez consecutiva A Conquista do Poder! Porém, ao contrário da semana passada, quando a cantora recebeu imunidade, desta vez, terá o voto revelado na escolha das Donas. Apesar disso, Taty ganhou R$ 10 mil. Nada mal para um leve perrengue em A Grande Conquista, não é?

Lucas de Albú esteve presente no palco do Hora do Faro deste domingo (30). O eliminado participou de uma prova divertida, ganhou R$ 20 mil e escolheu o poder que vai incendiar a próxima votação: “Na indicação da Dona para a Zona de Risco, o seu voto não será secreto”.

Cada cadeado esconde um poder que vai fazer bastante diferença na próxima Zona de Risco 👀 #FaroNaConquista pic.twitter.com/ozdylKWZdb — Hora do Faro (@horadofaro) June 30, 2024

Na Mansão, os Conquisteiros participaram do “FaroEste”. Cada participante sorteado virava o xerife da cidade e escolhia um adjetivo ruim para colocar no cartaz de “procurado” do rival. Entre as palavras, estavam: mentiroso, incoerente, insuportável, influenciado, entre outras.

Como qualquer atividade de apontamento, rolou estresse! Guipa colocou Fellipe como “manipulador” por acreditar que o policial influencia Taty e Hideo. Guipa também disse que Fellipe apenas come e dorme. O rival rebateu, alegando que o jornalista está perdido no jogo.

Já Brenno, escolheu “jogo sujo” para Hadad, explicando que o empresário tem estratégias contraditórias, alfineta Any e não apoia os amigos. Eles discutiram, mas se acalmaram. Então, Lizi escolheu o modelo como “vitimista”. Hadad não perdeu a oportunidade, e apontou que Brenno foi zombado pela própria amiga: “Não vai chorar, hein?”

Brenno se defendeu, atacando. O modelo alegou que o empresário também chora com suas “histórias tristes”. Hadad ficou furioso, pois percebeu que o adversário falava do momento em que ele ficou triste por Cel citar Lu Andrade, sua noiva falecida, em conversa. Hadad precisou ser segurado para não partir para cima do rival.

Taty também colocou fogo no jogo, ela escolheu Geni como a “insuportável” da Mansão. A mãe de Jaque Grohalski alegou que não pagaria nem um centavo pelo “showzinho barato” da cantora.

Quem não foi apontado, pôde sortear uma estrela dourada na urna.

Hora de dinâmica valendo dinheiro 🤑 Quem será que vai se sair melhor? Veja no #FaroNaConquista pic.twitter.com/QX7tk0A11n — Hora do Faro (@horadofaro) June 30, 2024

Taty Pink levou a melhor, garantindo o poder e R$ 10 mil!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

