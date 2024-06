Taty Pink, Dona Geni, Catia e Guipa estão na mira das Donas da Mansão

Alto contraste

A+

A-

Taty Pink, Dona Geni, Catia e Guipa na mira das Donas A dupla deve chegar a um consenso até a noite de formação da Zona de Risco (reprodução playplus)

Dia de formação de Zona de Risco em A Grande Conquista 2! Edlaine e Lizi, as atuais Donas da Mansão, entraram em discussão sobre quem indicariam para a temida Zona de Risco.

Em conversa com a rival, Edlaine puxou o assunto para entender as opções de nomes de Lizi. Segundo a modelo, a pessoa que ela colocar na Zona de Risco, deve ser aluguém que elas desejam que saia do game. “Uma pessoa com menos movimento de jogo”, explicou a modelo.

Lizi, por sua vez, observou os nomes indicados, pensou e perguntou para Edlaine se todos os nomes são negociáveis. “Negociaria! Aí, é com você”, respondeu Edlaine otimista.

Para ela, os principais nomes são o de Guipa e o de Catia, sendo o voto na ex-Paquita a melhor opção. “Primeira pessoa que eu acho que não tem movimentação de jogo: Catia”, disse. Já o voto de Guipa, é por ele ter falado mal delas no vídeo das Donas.

Publicidade

Por fim, Lizi disse que daria a resposta sobre o consenso pela manhã. A ex-peoa de A Fazenda aceitou combinar o voto igualmente, mas quer falar sobre o assunto mais tarde.

Que comecem os palpites!

Publicidade

Veja!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?