Taty Pink é a décima quarta eliminada da Mansão de A Grande Conquista, com 20,32%

A Conquisteira levou a pior na Zona de Risco

Fim do show! Taty Pink foi a décima primeira eliminada de A Grande Conquista, com apenas 20,32% dos votos. A cantora enfrentou a sua segunda Zona de Risco quádrupla contra Fê, Hideo e Kaio. Apesar de deixar o programa na reta final, foi uma das protagonistas da temporada!

Taty Pink caiu na Zona de Risco após ter sobrado nas escolhas dos cabeças de chave. Kaio venceu a última prova da temporada ao lado de Rambo e ganhou o poder de montar uma berlinda com os jogadores que desejava. Ele chamou Fê, Hideo e por fim, sobrou Taty para completar a última berlinda da temporada.

Trajetória

Logo na Casa Azul da Vila, Taty Pink deu o que falar! Ela e a sua dupla de canto MC Jay Jay costumavam soltar a voz bem alto enquanto tomavam banho, e a maioria dos colegas não curtiam aquele barulho. Bifão perdeu a paciência e pediu para as moradoras abaixarem o volume. Elas fingiram que não ouviram o pedido e A ex-peoa de A Fazenda bateu panela na cozinha em forma de protesto.

Já na Mansão, a cantora definiu muito bem seu grupo de aliados: Fellipe e Hideo. Eles mantiveram o trio até as últimas semanas do jogo. Entretanto, a amizade foi motivo de críticas na Mansão pelos outros jogadores.

Mais que amizade, Taty Pink foi além com Fellipe Villas. A aproximação da cantora com o policial rendeu especulações de um romance entre os dois. Até que, finalmente, ele se declarou para ela durante a Festa das Cores: “Eu tô apaixonado por você”. A cantora não retribuiu o comentário, mas deu um abraço no policial militar e pediu para que conversassem aqui fora. Será que agora rola esse romance já que os dois saíram do reality?

Na Mansão, a cantora também teve seus embates relacionados a quase “amizade colorida” com Fellipe. Os comentários dentro do confinamento tomou outras proporções ao ponto de Pink reunir todos os Conquisteiros na sala para desabafar e dizer que era casada no papel. Além disso, ela foi acusada por Dona Geni de “pé de xixi”. Segundo a mãe de Jaquelline Grohalski, a moradora deitou na cama com os pés sujo.

Taty foi uma jogadora de sorte em A Conquista do Poder. Ela colecionou dois poderes e R$ 20 mil durante o tempo que permaneceu na Mansão. O primeiro poder a imunizou da sétima berlinda, já o segundo foi um exposed sobre quem votou entre as Donas da semana.

Pink caiu na décima primeira Zona de Risco da Mansão após ser indicada pelos Donos Cel e Hadad. Ela declarou que não esperava ser alvo dos mandachuvas e sim, o Brenno. A jogadora até apostou tudo no equilíbrio e agilidade na última Prova da Virada da temporada, mas perdeu a chance de escapar da berlinda para Hadad e disputou a preferência do público com Brenno, Guipa e Rambo.

Já a sua segunda Zona de Risco foi composta por Kaio, Fê e Hideo após a última prova da temporada, onde os vencedores Kaio e Rambo puderam definir as duas últimas berlindas da temporada.

Como será que ficará o jogo sem a cantora da Mansão?

Relembre a trajetória de Taty Pink:

Show encerrado para Taty Pink! A cantora levou a pior na última Zona de Risco da temporada e foi eliminada de A Grande Conquista 2. Mas, antes de ir, teve tempo suficiente para deixar sua marca rosada nessa temporada do reality original da RECORD. Confira, a seguir, os melhores momentos da trajetória da mais nova ex-Conquisteira Reprodução/Instagram

Prepare-se! A final de A Grande Conquista 2 vai ao ar nesta quinta (18), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus e assista à temporada quando e onde quiser!

