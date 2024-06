Taty Pink leva o poder da semana e garante R$ 10 mil em A Grande Conquista A dinâmica do Hora do Faro transformou os Conquisteiros em peixinhos

A cantora está com sorte e vai colocar fogo na votação da semana! (Reprodução/PlayPlus)

Truta ou traíra? Os jogadores foram surpreendidos com uma brincadeira “inocente” em A Grande Conquista! Rodrigo Faro invadiu a Mansão para causar e conseguiu boas tretas. Ao lado do sexto eliminado, Bruno Cardoso, o apresentador do Hora do Faro comandou A Conquista do Poder. Taty levou a melhor, garantindo o poder da semana e R$ 10 mil!

O palhaço participou de uma prova divertida no palco do programa, garantiu R$ 20 mil no bolso e ajudou a colocar fogo no reality, escolhendo o poder da semana: “Você não participa da votação aberta. Não poderá votar, nem receber votos”.

Na Mansão, Faro explicou que cada Conquisteiro tinha virado um peixinho, mas eram os colegas quem diriam se o peixe era da espécie truta ou traíra! Quem recebesse mais apontamentos como truta receberia o poder.

Olha só:

Truta ou traíra? Disputa vale um prêmio de R$ 10 mil e o poder conquistado pelo Bruno 🔥 #FaroNaConquista pic.twitter.com/SUabesgu5g — Hora do Faro (@horadofaro) June 23, 2024

Rolaram diversas tretas! Hadad colocou Lizi como traíra e a discussão rolou solta. Guipa e Kaio também armaram o maior barraco, chegando até a se encararem. Faro pediu que os dois se afastassem!

Lizi também protagonizou um momento interessante, quando colocou Geni como traíra, ao invés de apontar os adversário com quem tem embate. A colega rebateu alegando que não daria um centavo para o “showzinho” da ex-peoa de A Fazenda.

Veja:

Eita! Lizi aponta Brenno como truta e Dona Geni como traíra 🔥 #FaroNaConquista pic.twitter.com/eo30lLCr8n — Hora do Faro (@horadofaro) June 23, 2024

Por fim, Taty e Brenno empataram nos apontamentos como truta e precisaram sortear um peixinho dourado para saber quem ganharia a disputa. O modelo deixou Taty ir primeiro, a cantora teve sorte e pegou o peixinho certo de primeira, garantindo R$ 10 mil e o poder da semana!

Sem saber, Taty está imune à votação cara a cara.

Assista :

Taty vence a atividade, ganha R$ 10 mil e o poder da semana 🥳 #FaroNaConquista pic.twitter.com/pbdaOrZ7wr — Hora do Faro (@horadofaro) June 23, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Dicionário Conquisteiro! Descubra os termos usados no reality:

A Grande Conquista 2 é muito mais do que um simples reality show, é uma verdadeira fábrica de pérolas linguísticas! Vamos começar pelos termos exclusivos do programa que dão um toque único a toda essa diversão caótica em busca do prêmio milionário. Confira os termos e expressões da nova temporada!