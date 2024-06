‘Tenho um lado mais justiceiro’, confessa Bruno Cardoso após eliminação em A Grande Conquista Depois de perder a preferência do público e deixar o confinamento, o Palhaço Sorriso comentou as polêmicas do reality

Alto contraste

A+

A-

PALHAÇO FOI O SEXTO ELIMINADO DA MANSÃO (REPRODUÇÃO PLAYPLUS)

Bruno Cardoso se despediu de A Grande Conquista 2 após enfrentar sua sexta Zona de Risco contra Fernando e Kaio na última quinta (20). O ex-Conquisteiro recebeu apenas 23,96% dos votos e perdeu a disputa pela preferência do público. Em entrevista exclusiva para O Grande React, o Palhaço Sorriso compartilhou suas reflexões sobre a experiência no jogo.

Questionado por Lucas Selfie sobre os motivos que teriam levado à sua eliminação, Bruno disse sobre seu estilo de jogo intenso: “Acho que posso ter me envolvido demais em algumas questões. Não faço ideia, na verdade, vou descobrir agora”. O palhaço admitiu que seu espírito justiceiro pode ter atrapalhado seus planos: “Parte de mim eu descobri aqui dentro do programa, e eu tenho um lado que é mais justiceiro. E posso ter extrapolado, passado do ponto. Na vida eu sou assim. Não conseguiria criar um personagem.”

Durante a conversa, Bruno também opinou sobre outros participantes e disse que Fernando é uma pessoa que faz qualquer coisa pelo prêmio. Para ele, o ator ultrapassa os limites do jogo e usa as dores das pessoas contra elas mesmas para desestabilizá-las. “Usaria da dor do Guipa, que são questões psicológicas. Me faz entender que umas pessoas têm valores e outras, preço”, explicou.

Sobre Guipa, Bruno reforçou que o jornalista continuaria sendo seu rival no jogo, apesar de terem feito as pazes um pouco antes da eliminação: “É uma pessoa que se comunica muito bem. Ele vai na pessoa e fala o que ela quer”, comentou. Entretanto, disse que nunca faria o jogo dele. “Ele vai em um e fala o que a pessoa quer ouvir”.

Publicidade

Além disso, Geni foi apontada por Bruno como a pessoa mais cansativa de conviver na Mansão. “É uma pessoa que é difícil de conviver, por isso que tantas pessoas falavam coisas a respeito dela”, comentou.

Ele também fez críticas à postura de alguns colegas e revelou que Brenno, Guipa, Fernando, Lucas de Albú e Hadad não mereciam ganhar o jogo.

Publicidade

Selfie pediu para que ele revelasse quem seriam seus aliados “plantas” no jogo, Bruno indicou Hideo, Taty Pink e Rambo como participantes que, na sua visão, não contribuíam para o game.

Bruno ainda comentou sobre seu “romance” com Bifão: “Rolou um trelelê, mas não foi nada demais, foi um beijo só.”

Publicidade

Assista ao bate-papo completo no PlayPlus!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.