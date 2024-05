Tentação para ganhar carro 0 Km promete acirrar a disputa em A Grande Conquista 2 Se resistir dentro do automóvel até o final da prova, competidor pune moradores de sua respectiva casa; O desafio acontece nesta sexta-feira (3) e vai ao ar no programa de sábado (4)

Os participantes de A Grande Conquista foram surpreendidos, de madrugada, com um carro zero no pátio da Vila (Reprodução/RECORD)

A última tentação da Vila de A Grande Conquista promete acirrar ainda mais os ânimos dos participantes. Enquanto apenas três pessoas disputam um carro, os Vileiros de suas respectivas casas podem sofrer consequências terríveis. O desafio acontece nesta sexta-feira (3), e vai ao ar no programa de sábado (4).

Por sorteio, cada morador escolherá uma chave. Quem pegar a chave colorida deve indicar quem não merece disputar o carro descartando a chave desse indicado. Quem ficar sem chave, perde a chance de batalhar pelo carro, mas continua a dinâmica respondendo à mesma questão. O jogo se repete até sobrar apenas uma pessoa com chave em cada casa.

Os três entram no carro e apenas o último a sair do veículo ganha o grande prêmio. Enquanto eles estiverem dentro do automóvel, as respectivas casas dos jogadores sofrerão consequências. Após 1h30 de prova, aparecerá a primeira consequência e os competidores deverão decidir se continuam ou desistem.

O jogo segue. Após 2h30 de duração, outra consequência aparece no telão. E após 3h30 de prova e duas terríveis consequências, a pressão do desafio aumenta ainda mais. Todos os moradores são convocados para ficarem fora das casas. Ninguém poderá entrar novamente, nem para usar o banheiro, pegar objetos ou simplesmente comer.

Se qualquer participante entrar em qualquer uma das casas, o eliminado será o representante da casa que o infrator representa.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.