TH troca farpas com Jey Jey: ‘Quem é porca é você!’ Limpeza da Casa Azul vira motivo de treta entre os Vileiros

TH troca farpas com Jey Jey: ‘Quem é porca é você!’ Os moradores da Casa Azul se envolveram em uma acalorada discussão sobre a higiene do banheiro (reprodução playplus)

O clima na Casa Azul de A Grande Conquista 2 esquentou! Em um reality de convivência, a higiene dos moradores e o cuidado com a Casa podem ser motivos relevantes para explodir uma treta. Thiago Luz e Jey Jey protagonizaram um embate sobre a limpeza do banheiro, com TH acusando a MC de ser descuidada. Confira!

Tudo começou quando MC Jey Jey, atual Dona da Casa Azul, pediu para que o dentista lavasse o banheiro. “Você acha que eu vou limpar aqui? Você não vai me obrigar a nada”, retrucou TH. Em resposta, a MC rotulou o ex-Dono de “mimado” e “porco”. Ele devolveu: “Quem é porca é você”.

Um momento depois, TH relembrou sua gestão como Dono: “Eu fui a pessoa que mais fez tudo”. Além disso, o Vileiro aproveitou para relembrar o momento que Jey Jey disse que não ligava de dormir com lençol encatarrado. Eita!

Assista ao momento:

De que lado você está nessa treta?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.