‘Traída pela Dona Geni’, desabafa Catia Paganote após eliminação em A Grande Conquista Após deixar o confinamento, a ex-Paquita comentou as polêmicas do reality em O Grande React

‘Eu nunca faria isso com ela’, lamentou Catia sobre Lizi não ter salvado ela da Zona de Risco Ex-Paquita foi a quinta eliminada da Mansão e revelou que foi traída no reality (reprodução playplus)

Catia Paganote foi de ex-Paquita para ex-Conquisteira após cair na berlinda por ser a mais votada de A Grande Conquista 2 e receber a menor torcida do público. A competidora deixou o confinamento e foi direto conversar com Lucas Selfie e Ju Nogueira em O Grande React.

Logo no início da conversa, Selfie perguntou para Catia qual foi a sua estratégia para permanecer no game. Ela respondeu dizendo que não tinha nenhum plano de sobrevivência ao confinamento. “A minha estratégia era ser eu sempre autêntica, leal, verdadeira, sincera, não ia deixar de ser essa pessoa que eu sou”, justificou.

Considerada por muitos como uma boa jogadora, a ex-Paquita compartilhou as dificuldades que passou no programa. “A Vila foi uma batalha. Agora, eu posso dizer que eu tive uma experiência surreal”, explicou sobre os perrengues que passou na primeira etapa.

Catia também comentou sobre sua decepção com Lizi Gutierrez e afirmou que não acha que foi culpa dela a sua eliminação. “Eu realmente fiquei muito chateada com a Lizi, porque quando ela me pediu ajuda, eu batalhei para ajudá-la e aí ela vai e me faz uma dessas? Eu nunca faria isso com ela”, desabafou sobre não ter sido salva pela amiga. A ex-Conquisteira revelou que não quer encontrar Lizi fora do programa.

Catia acabou pagando o “pato” por ter se envolvido na escolha do consenso entre Dona Geni e Fernando. “Na situação que eu me encontrei ali de entrar numa Zona sem eu estar lá porque aconteceu a briga de Geni e Fernando. Me colocaram nisso sem eu saber das coisas e eu realmente achei que não precisava estar ali porque eu só tentei ajudar”, compartilhou indignada.

Selfie colocou mais pimenta no assunto e perguntou por que as pessoas tratam Dona Geni como uma “senhora de idade”, quando ela possui a mesma idade de Catia. “Somos batalhadoras, guerreiras, mas ela tem uma forma mais antiga de ver as coisas, e eu tenho uma nova. O Dona é mais pelo um respeito”, explicou. Segundo Catia, Geni precisa se posicionar mais no jogo e que usa isso como estratégia para continuar na Mansão.

A ex-Conquisteira ainda falou sobre sua relação com o Guipa e a contradição em ser amiga e votar no jornalista. “Nós não éramos aliados, mas a gente trocava figurinha”. Para ela, o voto que depositou no Guipa foi corretivo. “Ele falou que eu levei para ele um fofoca, mas eu não levei, ele que veio me perguntar”, explicou.

Ainda sem saber nada da edição, Catia arrisca dizer que Hideo, Lizi, Brenno e Lucas são os piores jogadores do reality. “Fica encostado”, analisou. Já os maiores VTzeiros, ela classificou Guipa e Any.

O ponto auge da entrevista foi quando Catia soube que os cinco votos que recebeu na Zona de Risco foram planejados. “E se eu te contar que isso foi programado antes? A Dona Geni abriu o bico pro Hideo, Hideo pegou a informação e levou para o Fellipe e Fellipe ficou desesperado. Dona Geni é uma boca de sacola”, contou Selfie, deixando a ex-Paquita revoltada.

Para ela, Guipa, Any e Hadad são os jogadores que pensam em jogo 24 horas e que mudam de ataque e estratégia se for necessário. “Eles são boas pessoas para estar na final”, opinou sobre a final do reality.

Por fim, Ju Nogueira perguntou se Catia se sentia traída diante das situações que viveu no confinamento. “Traída pela Dona Geni, pelas pessoas e traída pela Lizi, que ela poderia ter me salvado”, concluiu a ex-Conquisteira.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

