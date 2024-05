Treta do Edredom! Kaio Perroni e Lizi Gutierrez discutem após interdição das camas Manoelzinho, Dono da Casa Laranja de A Grande Conquista, colocou ordem no recinto; entenda o que rolou na nova discussão da Vila

Edredom tem Dono na Vila? (Reprodução/PlayPlus)

Ter um pedaço do chão demarcado ou um edredom só seu pode ser definido como privilégio em A Grande Conquista? Esse questionamento gerou uma discussão entre Kaio Perroni e Lizi Gutierrez nesta quinta (2). Entenda!

O assessor foi designado pelo novo Dono da Casa, Manoelzinho, para cuidar da limpeza da residência. Ao chegar no quarto, o assunto da divisão das camas foi abordado: “Quando eu ia tentar encaixar pessoas para dormir, nem olhava aqui”, disse apontando para o cantinho onde Lizi, Michelle Heiden e Claudia Baronesa revezam.

Kaio repercutiu o fato de que as Vileiras “seguram” o edredom e impedem que outros moradores usem. Lizi ficou irritada e perguntou se o assessor faria o questionamento para todos que demarcam “território” e guardam um edredom para ter onde dormir.

Colocando ordem na bagunça, Manoelzinho resolveu confiscar tudo: “Ele [Kaio] vai recolher todos [os edredons], eu vou colocar no quarto, quando a pessoa for dormir, chega em mim e pede que eu vou dar o seu material para dormir. Se ocorrer alguma injustiça, vocês vão conflitar diretamente comigo, para não ter atrito dentro da Casa com vocês”.

Assista:

TUDO RESOLVIDO! ✨ Dono da Casa Laranja, Manoelzinho vai ficar responsável por distribuir itens de dormir aos vileiros 🛏



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/rrlf7vpZq4 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 2, 2024

Tudo certo e nada resolvido? A treta ficou de lado, pois a ordem do Dono é o que vale.

