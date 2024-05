Treta e declaração de amor! Dinâmica incendeia A Grande Conquista

Alto contraste

Tiro, porrada e bomba... de amor! Veja todos os detalhes da dinâmica (Reprodução/RECORD)

Quando Rodrigo Faro aparece ao lado de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista, já sabemos que vem bomba! Na dinâmica do Hora do Faro anterior, dois Vileiros foram parar na Zona de Risco. No domingo (5), rolou declaração de amor, rixa entre ex-aliados e moradores dormindo em barracas!

O “Julgamento” foi tenso na Vila! Os sete Vileiros que não participaram da última prova do programa puderam ocupar o júri da dinâmica, e o restante dos moradores ficou na arquibancada. Cada membro do júri escolhia uma pessoa para dizer os maiores erros e defeitos dela. O escolhido poderia se defender, claro, e recebia um envelope com uma consequência.

Gabriela Rossi usou a dinâmica de uma forma diferente. Como ela já sabia que Biel Azevedo estava na Zona de Risco por conta do desempenho na Prova A Ponte, decidiu colocar o crush no julgamento para que ele ganhasse algum possível prêmio: “O erro dele foi ter demorado para vir falar comigo”, brincou.

Biel aproveitou a oportunidade para azarar: “A Gabi é uma bandida, roubou meu perfume, minhas roupas, e ultimamente, roubou meu coração, mas vida que segue”. A Vileira morreu de vergonha!

Veja:

O que Biel tem a dizer para as acusações de Gabi em sua defesa? Confira #FaroNaConquista pic.twitter.com/8GVuL0jXTG — Hora do Faro (@horadofaro) May 5, 2024

Já Guipa, deixou as indicações fofas para o casal, e resolveu metralhar os ex-aliados. Primeiro, colocou Thiago Luz no julgamento, alegando que o rapaz falou mal de Clevinho Santana quando o jogador resolveu salvar o jornalista da Zona de Risco: “Sommelier de voto”, zombou.

O ex-Dono da Casa Azul não concordou com a justificativa do Vileiro e alegou que o jornalista não tem estratégia de jogo.

Mas Guipa não parou por aí: “Hoje o dia está muito bom para mim, Rachel, sabe por quê? Porque as máscaras estão caindo”. O jornalista falou que ouviu dizerem que Brunno Danese agradeceu ter ido para a Casa Laranja, pois a Verde estava parecendo “água parada de dengue”.

A “menção honrosa” entre ex-aliados foi motivo de risadaria na arquibancada. Danese pediu desculpas: “Você está correto, coloquei as palavras erradas”. Climão!

Confira:

Hablou! Guipa disse que Danese se perdeu no jogo. Confira #FaroNaConquista pic.twitter.com/HwJyPlJVR4 — Hora do Faro (@horadofaro) May 5, 2024

Ao final do jogo, coube a Jonas Bento definir quem iria dormir em uma barraca na praça da Vila e fazer companhia para Thiago Cirilo: “Vou dar para o Guipa, para ele descansar”.

Assista:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

