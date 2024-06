Treta pesada, emoção e dancinhas! Veja os melhores momentos da Festa Doce Café Itapecerica da Serra tremeu com o festerê do sábado (1º) em A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Confira todos os detalhes do festerê bombástico! (Reprodução/PlayPlus)

Os jogadores de A Grande Conquista serviram um buffet completo de torta de climão e suco de entretenimento na Festa Doce Café do sábado (1º). A animação rolou solta no começo do festerê, com dancinhas e sorrisos, mas depois, as conversas sobre jogo e uma mega treta entornaram o caldo na Mansão!

O clima estava tranquilo antes do evento, os Conquisteiros adoraram os figurinos coloridos e aproveitaram para fazer o tradicional desfile. Sem Vinigram, o apresentador oficial, Guipa tomou o microfone e comandou a passarela.

A decoração da festa seguiu tons pastéis, almofadas divertidas em formatos de doces, canecas com drinks, figuras de donuts e “algodão-doce” em forma de nuvem no teto. Os moradores amaram o design e a música eletrônica! Como de praxe, o pessoal correu para garantir suas bebidinhas e fazer o brinde!

Uma rodinha foi formada para uma batalha de dança entre os Conquisteiros ao som de Don’t Stop the Music, da Rihanna. Brenno Pavarini encarou Anahí Rodrighero, e Catia Paganote fez uma performance sexy para Fernando Sampaio.

Publicidade

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Então, as conversas paralelas começaram. A relação entre Lizi Gutierrez e Hadad foi pauta de um bate-papo entre a jogadora e Hideo. O cantor revelou para a colega que aprendeu a admirá-la e não gostou nem um pouco da forma como o empresário tratou Lizi nas brigas que tiveram ao longo da semana: “Você é uma pessoa que eu gosto. Eu aprendi a admirar você”, disse. A ex-peoa de A Fazenda se emocionou e quase chorou!

Publicidade

No outro lado da pista, Hadad falava com Fê sobre estratégia, alegando que precisam mirar em pessoas que votam sempre nos mesmos adversários: “A galera, realmente, tem que dar uma rotatividade, tem que dar uma movimentada, tem que acabar esses subgrupos”.

Aparentemente, estava tudo bem entre os Conquisteiros. Alguns brincaram até de “dança da cordinha” com a música do grupo É o Tchan. Quando o forró começou, Taty Pink aproveitou o som para ensinar o amigo Fellipe Villas a dançar. Eles passaram um bom tempo na aula particular, e o policial progrediu bem!

Publicidade

Confira:

Taty e Fellipe se divertem com arrocha na pista de dança



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/PWyvE69fnH — PlayPlus (@SigaPlayPlus) June 2, 2024

Em certo momento, Fellipe entendeu que Hadad estava cantando palavras ofensivas e apontando em sua direção, e foi tirar satisfações com o rival: “Vira homem e assume o que você faz! Você é moleque. Vira para mim e fala”, disparou. O empresário negou as acusações e contou sua versão.

Fellipe saiu da festa e Hadad foi atrás, dizendo que o policial o ameaçou com uma fala.

Olha só:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em conversa com amigos, Fellipe desabafou: “Ele usou a música para poder fazer uma coisa que ele queria fazer e não tinha coragem”. O policial disse que não quer assunto com Hadad. Vixi!

Não perca todos os detalhes da festa no programa deste domingo (2)!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Relembre sete tretas de A Grande Conquista que poderiam rolar na sua casa:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?