Tretas pesadas e imunização: entenda tudo o que rolou durante e depois de A Conquista do Poder A dinâmica do programa Hora do Faro colocou fogo na Mansão de A Grande Conquista

Enquanto uns gritaram, outros sorriram! Vinigram ganhou dinehiro e um poderzão (Reprodução/PlayPlus)

A Conquista do Poder deixou o jogo com a temperatura nas alturas! A primeira eliminada, Baronesa, foi recebida no programa Hora do Faro para uma dinâmica valendo prêmios e ajudou a escolher o poder que vai mudar os rumos da próxima votação de A Grande Conquista. Dessa vez, a atividade dos competidores consistia em escolher quem seriam os apresentadores de programas ‘polêmicos’, muita treta rolou durante e após a atividade. Confira o resumão!

Barô

A primeira eliminada da Mansão fez uma visitinha para Rodrigo Faro. Ela falou de sua trajetória no reality e participou de uma prova divertida. Baronesa precisava encaixar discos em uma plataforma com a ajuda de um soprador. Ela conseguiu encaixar todos os objetos e pôde escolher quais poderes iria eliminar da atividade. Faro apresentou três opções, mas só o público viu o conteúdo dos envelopes. A ex-Conquisteira tirou as alternativas 2 e 3 do jogo.

Baronesa ganhou R$ 20 mil ao abrir os envelopes e descobriu o poder da opção 1, que seria dada ao ganhador(a) da dinâmica na Mansão: “Imunize um morador na votação aberta”.

Veja:

Baronesa ganha R$ 20 mil na dinâmica do #FaroNaConquista pic.twitter.com/vdKSeljbQ0 — Hora do Faro (@horadofaro) May 19, 2024

Faro News

Cada participante da Mansão ficou responsável por colocar um apresentador ou apresentadora para protagonizar alguns programas polêmicos da “TV Faro News”. Rodrigo sorteava o nome do Conquisteiro e seguia a ordem de atrações listada no jogo. A pessoa escolhida guardava a plaquinha para o fim da dinâmica.

Lizi foi a primeira sorteada, e fez a escalação do programa Hora da Venenosa. Ela escolheu Guipa como apresentador, alegando que ele foi mentiroso em dois momentos do jogo e que alguns participantes tinham medo dele. Eles discutiram brevemente e o jornalista se defendeu dizendo que ninguém precisa ter medo dele, pois nunca foi expulso de nenhum programa, alfinetando a ex-peoa de A Fazenda: “Liziane passou vergonha em rede nacional”.

Guipa colocou Anahí Rodrighero no programa Festival de Reprises, e disse que a Conquisteira vive remexendo em assuntos do ‘passado’ para se mostrar no jogo. Any aproveitou a deixa para relembrar quando o jornalista disparou que daria um ‘peido molhado’ na cara dela: “Falta de respeito!”

Edlaine Barboza elegeu Brenno Pavarini para apresentar o Plantão da Verdade, e apontou que o ex-aliado a decepcionou com mentiras. O modelo jogou na cara da influencer que ela a deixou de lado e virou uma ‘unidade’ com Kaio Perroni. A discussão deixou de ser entre Edlaine e Brenno, pois Kaio quis defender a amiga.

A treta aumentou quando Brenno foi sorteado e colocou Kaio como protagonista do programa Pega na Mentira, explicando que ele usa as pessoas e depois as deixa de lado, como fez com Dona Geni. O militar ficou muito bravo: “Porque você não fala o que tem comigo?”, gritou.

Assista :

"Estou profundamente decepcionado", diz Kaio sobre desentendimento com Brenno #FaroNaConquista pic.twitter.com/ndOqzIFuby — Hora do Faro (@horadofaro) May 19, 2024

A briga ficou tão feia que eles precisaram ser separados.

Todo poderoso

Ao final da dinâmica, todos os moradores que receberam algum programa estavam concorrendo ao poder misterioso. Usando resta um, os jogadores foram eliminados até sobrar Vinigram. O cantor recebeu R$ 10 mil e o poder da atividade. Ele só vai saber na terça (21), mas terá a oportunidade de imunizar alguém na votação aberta.

Olha a comemoração:

Vinigram fatura R$ 10 mil e ganha poder para utilizar terça-feira! 🤩✨ #FaroNaConquista pic.twitter.com/z0Atx5Oxhm — Hora do Faro (@horadofaro) May 19, 2024

Tretas para todo lado!

Foi só Rodrigo Faro se despedir dos Conquisteiros, que o pau torou! Brenno e Kaio voltaram a discutir e rolou até encarada. O militar chamou o ex-aliado de mentiroso e ficou furioso quando o modelo falou alto com Edlaine na discussão: “Não grita com ela, seu ridículo!”

Os moradores separaram Brenno e Kaio enquanto outra treta começava na despensa.

Lizi foi até Guipa e disse que não tinha medo do jornalista, ele rebateu: “Você não era planta? Eu não vou te dar take, nunca fui expulso de um programa. [...] Você é a quarta opção do seu grupo, você é uma vaquinha de presépio”, alfinetou.

A ex-peoa ficou surpresa com o xingamento e levou a informação para os amigos. MC Mari se revoltou ao ouvir Guipa se referir à Lizi dessa forma: “Vaquinha de presépio? Você vira para uma mulher e diz isso? Meça suas palavras, meu irmão!”

A gritaria foi generalizada e o climão pairou no ar da Mansão!

Se liga nas discussões completas:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Conheça os emojis dos participantes de A Grande Conquista 2:

