Trollagem? Saiba qual foi o resultado da enquete que definiu o ‘presente’ dos Donos

A Grande Conquista 2 tem servido de passarela para os figurinos incríveis de Rachel Sheherazade! A apresentadora mostra a cada episódio do reality formas elegantes de usar peças super versáteis do dia a dia. Apesar de pouco valorizada, as mangas das roupas fazem toda a diferença no resultado do visual, e Rachel deu exemplos desse fato durante a semana no programa. Veja!