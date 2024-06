Vacilômetro, tretas e susto! Relembre os momentos marcantes da semana em A Grande Conquista

Alto contraste

A semana foi movimentada em A Grande Conquista! (Reprodução/PlayPlus)

O dia a dia em A Grande Conquista é uma caixinha de surpresas! Em um momento, os Conquisteiros estão em clima de harmonia e festejando, no outro, protagonizam grandes tretas. Para a felicidade do público, o elenco do reality completaço da RECORD é puro entretenimento. Relembre os momentos marcantes da semana!

ConquiStore

A dinâmica rendeu discussões variadas! Cada participante escolhia um aplicativo para ser instalado no celular de um rival. Entre os apps, estavam Manipulapp, Marionapp, VT Plus, Fofoca App, Appreguiça e Jardim da Conquista. Edlaine Barboza e Kaio Perroni trocaram farpas com Lizi Gutierrez e Brenno Pavarini, o motivo foi a briga interminável sobre a “soberba” da influenciadora. Vinigram chamou Cel de planta e alfinetou a estratégia de jogo do rival. Hadad e Lizi também discutiram bastante após a ex-peoa de A Fazenda chamar o empresário de “agressivo”. Ufa!

Susto

Bruno Cardoso passou mal na segunda (27) e precisou ser retirado do confinamento para realizar exames. Apesar de serem frequentemente avisados sobre o estado de saúde do palhaço, os Conquisteiros ficaram em choque e muito preocupados com o colega. Na terça (28), Bruno voltou para a Mansão e foi recebido com animação pelo elenco. Ele explicou que passou por vários tipos de exames antes de voltar para Itapecerica da Serra.

Em nota, a comunicação da RECORD explicou que o competidor teve uma crise de ansiedade e precisou passar por uma bateria de exames na capital paulista. Tudo foi acompanhado de perto pela produção, para que nenhuma regra do reality fosse quebrada.

Tretas

A tensão entre Vinigram e Kaio estourou! Os competidores discutiram feio na Mansão e o cantor chegou a mandar o militar abaixar, enquanto apontava para os órgãos íntimos. Edlaine interferiu na briga e alegou que Vini teve uma fala problemática. Na votação, Brenno trouxe a treta para justificar seu voto. Rachel Sheherazade pediu que os Conquisteiros tivessem cuidado com falas preconceituosas.

Edlaine e Lizi também aumentaram a dose de ranço uma da outra! A treta que começou por conta do barulho no quarto, agora passou para rivalidade pura.

Consenso e climão

Os Donos da Mansão, Hideo e Lucas de Albú, não conseguiram chegar a um consenso para indicação, mas o cantor cedeu e os mandachuvas votaram em Cel. Antes de falar qual seria o voto, Hideo desceu a lenha no nutricionista, afirmando que ele se aproximava das pessoas por interesse, além de contar em quem eram os alvos de Lucas. Os dois discutiram na frente dos participantes, e de Albú acabou sendo o Dono mais votado na cabine secreta.

Lucas conversou com os colegas depois da formação da Zona de Risco, desmentiu falas de Hideo e colocou o cantor na parede. Eles se resolveram, mas o climão ficou no ar!

De virada

Cel foi a indicação em consenso dos Donos, Hadad recebeu mais votos na cara a cara e Lucas de Albú foi o Dono mais votado na cabine secreta. Os três disputaram a Prova da Virada e protagonizaram um embate emocionante. Muito ágil, Cel venceu a atividade e escapou da berlinda. Ele colocou Vinigram em seu lugar na Zona de Risco, alegando que seu maior rival, Hadad, já estava lá, e relembrando ataques de Vini na dinâmica de apontamento.

Adeus

Vinigram recebeu apenas 19,79% dos votos do público na disputa contra Hadad e de Albú. O cantor foi o terceiro eliminado da Mansão, mas deixou o local com sorriso no rosto. Ao contrário do amigo, Edlaine e Lizi choraram muito!

Novo comando

Na Troca de Poder, Edlaine teve uma vitória surpreendente, mas deixou os Conquisteiros chocados para valer com a escolha da segunda Dona, Lizi, sua rival. A influenciadora chamou Kaio e Bruno para a suíte dos Donos, e Lizi não ficou por baixo, convidando Brenno, inimigo de Edlaine.

Bruno “segurou vela”, enquanto uma mega treta estourou na suíte após alfinetadas entre Brenno e Edlaine. Ficou nítido que o quarteto não se suporta! Do lado de fora da porta, os Conquisteiros se amontoaram para ouvir o barraco. A ex-peoa de A Fazenda foi para fora do quarto e contou para Fellipe Villas que a influenciadora tinha falado novamente sobre a amizade entre o policial e Taty Pink. Ele ficou muito bravo e foi tirar satisfações com a nova Dona, Edlaine negou, dizendo que Brenno puxou o assunto.

Vacilômetro

O termômetro das advertências estourou na Mansão! Como punição, os moradores ficaram 24 horas sem academia. Fred já avisou aos Conquisteiros, se os vacilos continuarem, as consequências serão cada vez maiores.

Festa Doce Café

Ao som de música eletrônica, com figurinos coloridos e decoração de doces, os Conquisteiros aproveitaram o festerê da semana. Rolou muita coreografia, conversas sobre jogo e treta. É isso mesmo, estourou uma supertreta entre Hadad e Fellipe. O policial viu o empresário cantando uma música e entendeu como provocação. Eles discutiram e precisaram ser separados pelos amigos.

Veja um trechinho:

Haja fôlego para tantos acontecimentos!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Relembre sete tretas de A Grande Conquista que poderiam rolar na sua casa :

share Tanto na Vila, com 101 participantes, quanto na Mansão, com 20, a convivência atingiu limites terríveis de intimidade em A Grande Conquista! Rolaram tretas por pão mordido, toalha 'roubada', sunga molhada e assuntos constrangedores. Está percebendo a semelhança? Parecem brigas que aconteceriam na intimidade de uma família, quem sabe na sua casa?