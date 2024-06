Veja como foi a vitória de Lizi na Prova da Virada

Alto contraste

Veja como foi a vitória emocionante de Lizi na Prova da Virada Conquisteira se salvou da Zona de Risco graças à Prova da Virada (reprodução playplus)

Viva Sorte em A Grande Conquista 2! Na Prova da Virada especial, Lizi conquistou a vitória ao enfrentar Edlaine e Guipa. O que ela não imaginava é que a sua estratégia de jogo daria certo: Kaio e Edlaine foram parar na Zona de Risco, enquanto ela se safou. Confira como foi!

A prova exigiu uma mistura de sorte, agilidade e memória para testar os limites dos Conquisteiros. Além disso, o desafio foi dividido em quatro rodadas, agrupadas em duas fases.

Na primeira etapa, Edlaine, Guipa e Lizi precisaram decorar os ícones que apareciam no telão e preencher as casas certas no tabuleiro no menor tempo possível. Quem acertasse mais ícones, ia para a segunda etapa para distribuir as moedas dos cofres.

Logo, os cofres possuíam quantidade de moedas aleatórias, mas que podiam comprar a liberdade do jogador para sair da Zona de Risco.

Edlaine foi a primeira a passar para a segunda fase. Ela distribuiu as moedas e deixou a de menor valor para a sua rival, Lizi. Porém, Rachel Sheherazade avisou que houve uma irregularidade na primeira rodada do desafio e anulou os resultados dessa etapa.

Edlaine está na segunda etapa da #ProvaDaVirada pic.twitter.com/0sLPd6SgH9 — A Grande Conquista (@agconquista) June 6, 2024

Logo depois, Lizi finalizou o gabarito primeiro e correu para o cofre. Ela preferiu ficar com o que tinha o maior valor: 270 moedas e os outros, de 200 e 225 moedas, foram dados para Edlaine e o Kaio, respectivamente.

Lizi distribui moedas na segunda rodada da #ProvaDaVirada pic.twitter.com/AbABumAYpZ — A Grande Conquista (@agconquista) June 6, 2024

Na terceira rodada, Lizi apertou o botão primeiro e ao chegar no cofre distribuiu 430 moedas para si mesma, 325 moedas para Edlaine e 410 para Guipa. Já na quarta e última vez, a ex-peoa de A Fazenda zerou o game ao acertar de novo e pôde distribuir as moedas para ela e os seus adversários.

Lizi escolhe cofres e distribui moedas da quarta rodada #ProvaDaVirada pic.twitter.com/kdIEdMUJOO — A Grande Conquista (@agconquista) June 6, 2024

Sã e salva! Ao todo, Lizi acumulou 1215 moedas contra 1075 de Guipa e Edlaine. Ela escapou da votação popular e comemorou muito.

Lizi ganha #ProvaDaVirada e se livra da Zona de Risco pic.twitter.com/9GmqOl0JNL — A Grande Conquista (@agconquista) June 6, 2024

Ao chegar na Mansão, a ex-peoa de A Fazenda teve que escolher um rival para colocar em seu lugar. O que todos já imaginavam, virou realidade: Lizi colocou Kaio na berlinda.

Lizi puxa Kaio pra Zona de Risco #ProvaDaVirada pic.twitter.com/X6d0ylBgJL — A Grande Conquista (@agconquista) June 6, 2024

Sendo assim, Edlaine, Guipa e Kaio estão oficialmente zoneados. Vote em quem você quer que permaneça no jogo no R7.com!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

