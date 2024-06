Veja quem vai passar o Dia dos Namorados longe do amor em A Grande Conquista Any, Catia e Cel são os Conquisteiros comprometidos da temporada

O dia vai ser de saudade em A Grande Conquista (Reprodução/Instagram)

A data mais romântica do ano vai ser um pouquinho diferente para Anahí Rodrighero, Catia Paganote e Cel. Os competidores de A Grande Conquista vão passar o Dia dos Namorados longe dos amados, mas é por uma boa causa, afinal, vale o esforço pelo prêmio milionário do reality!

Any tem um relacionamento sério com Ivan Rodrighero há nove anos. Eles sempre aparecem juntos em fotos na internet trocando declarações de amor! O casal forma uma família completa com o cãozinho Olín Prince, e curtem viajar para vários locais com o pet. No Dia dos Namorados do ano passado, Any escreveu nas redes sociais: “Construiremos uma família linda ainda, quero ser a mãe dos seus filhos, meu eterno namorado”.

Catia já era bastante conhecida na mídia, e seu marido, Fabiano Trancoso, também. Em 2023, eles participaram juntos do Troca de Esposas e compartilharam vários momentos da intimidade com o público. O casal está junto há pouco mais de dois anos, eles têm uma pousada em uma praia paradisíaca de Guarapari (ES), e moram com a filha da ex-Paquita, Valentina, e Louise, filha de Fabiano.

Os dois se conheceram por meio de amigos, e não se largaram mais. Nas redes sociais, Catia sempre posta fotos com o maridão.

Já Cel, está namorando há quatro meses com Maria Eduarda Galvanine! Ele postou um vídeo do pedido de namoro nas redes sociais e emocionou os fãs. O influenciador diz que vive um dorama da vida real com a amada, e apesar de não passarem o primeiro Dia dos Namorados juntos, comemoraram o Valentine’s Day, no dia 14 de fevereiro.

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

