Veja quem votou em quem na quinta Zona de Risco da Mansão

A formação da quinta Zona de Risco de A Grande Conquista 2 foi recheada de acusações e desabafos. Com direito a muitas tretas, a berlinda ficou completa com os três banquinhos da aflição ocupados. Confira como foi o votatório!

Como manda o roteiro, os Donos da Mansão abriram os trabalhos com a indicação em consenso. A dupla indicou Taty Pink para ocupar a primeira vaga da berlinda. “A gente chegou na conclusão que seria uma pessoa pra mexer com o jogo na casa”, justificou a mãe de Jaque Grohalski. A cantora falou que não esperava ser escolhida pelos Donos, mas ficou sabendo da indicação, que era secreta, horas antes. “Eu achei muito baixa a justificativa do microfone”, reclamou.

Na votação secreta, onde os moradores escolhem um dos Donos para cair na Zona de Risco, Fernando foi o mais votado pela casa. O ator recebeu ao todo dez votos contra quatro de Dona Geni e foi para a segunda vaga da berlinda. “Eu percebo uma incoerência gigantesca nesse jogo”, disparou o ator ao saber do resultado. Os Conquisteiros que apontaram o ator como alvo foram Fellipe, Taty Pink, Kaio, Catia, Any, Hideo, Lizi, Guipa, Cel e Bruno.

Já na votação Cara a Cara, o clima na sala da Mansão ficou tenso! Bruno votou em Catia alegando que a ex-Paquita tem postura contraditória no jogo e que sente falta de um posicionamento maior por parte dela. Em resposta, Catia devolveu o voto em Bruno. “O jogo da Catia é esse: sempre que alguém aponta ela é essa pessoa que é apontada”, respondeu o palhaço sobre o voto recebido.

Any votou em Hadad e justificou dizendo que o Conquisteiro faz fofoca dela para Guipa. A empresária aproveitou o momento e criticou Hadad: “Na primeira oportunidade, ele joga certas coisas para todo mundo ouvir”, disse Any. Hadad ainda foi chamado de manipulador, frio e calculista pela rival. O empresário rebateu as acusações e afirmou que ela joga com maldade.

Ao escolher Fellipe como alvo, Hadad fez questão de relembrar da ameaça que o policial fez para ele na última festa. “Ele aponta o dedo na minha cara e fala para eu não me esquecer que moro na mesma cidade que ele”, explicou. Além disso, o empresário reclamou que foi chamado de “machista” por Fellipe. “Para tentar me desestabilizar emocionalmente, para que eu perca a minha razão”, explicou Hadad. O policial se defendeu dizendo que o rival não deixa as mulheres falarem e, por isso, o acusou de machismo.

E as trocas de farpas seguiram firme. Brenno votou em Kaio e o acusou de se aproximar das pessoas por interesse no jogo. O ator disse que o militar só se aproximou das pessoas quando foi Dono e quando Edlaine, sua amiga, virou Dona.

Com o total de cinco votos, Catia caiu na Zona de Risco ao lado de Taty e Fernando. No entanto, ainda faltava Lizi abrir o poder que ganhou no Hora do Faro: “Na votação aberta, tire todos os votos de um morador(a) e passe para outro(a)”. A escolha poderia causar a maior reviravolta da berlinda, mas Lizi preferiu manter os votos como estavam. A ex-peoa de A Fazenda tirou os votos de Fellipe e transferiu para Rambo. “Eu vou deixar as coisas do jeito que estão”, explicou.

Veja como foi o votatório:

Veja quem votou em quem na quinta Zona de Risco da Mansão Essa foi a quinta formação de Zona de Risco da temporada (ARTE/R7)

Como resultado da formação da Zona de Risco, a Prova da Virada será disputado por Catia Paganote, Fernando Sampaio e Taty Pink no programa ao vivo desta quarta (12). Além de garantir mais uma semana no jogo, o vencedor da dinâmica terá a oportunidade de colocar um rival em seu lugar. Segura a emoção!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

