Vinigram reconhece que se excedeu em treta com Kaio: ‘Cansaço emocional’ Cantor abriu o coração em O Grande React após eliminação, e explicou o motivo de deixar o reality com um sorriso no rosto

‘Tem a minha verdade, a verdade do Kaio e a verdade absoluta’, diz Vini sobre treta com rival O eliminado participa de uma entrevista exclusiva em O Grande React (reprodução playplus)

Dia de eliminação também é dia de Lucas Selfie e Ju Nogueira receberem o eliminado de A Grande Conquista 2! Dessa vez, Cel venceu a Prova da Virada e colocou Vinigram na Zona de Risco. Ele acabou não conquistando a preferência do público e recebeu 19,79% dos votos. Confira!

A reação que Vinigram esboçou ao saber que estava fora do jogo chamou atenção de todos, inclusive dos apresentadores de O Grande React. Ao ser questionado por Ju Nogueira, o cantor justificou a alegria que estava sentindo: “Eu saio feliz porque sei que vou poder encontrar a minha família, o meu filho”, disse. E sobre o cansaço, Vini respondeu que cansa muito só ouvir e não ser escutado: “A troca, às vezes, é só do outro lado”, criticou o cantor.

Selfie perguntou o que ele acha que fez de errado para ser eliminado pelo público. “Acho que ali na Vila a gente tem rotas de fuga. [...] Aqui você já participa de tudo, todo conflito gira em torno de você”, diz Vinigram sobre momento em que acredita ter “se perdido” no jogo.

O cantor lembra que tem embates com Kaio desde a Vila e sobre a última treta, ele confessou que “se excedeu”. “Nossa discussão acaba perdendo um pouco a mão quando eu passo do ponto, reconheço isso 100%. Meu cansaço emocional estava batendo muito forte”, justificou. Ele ainda pontuou que existe a sua verdade, a verdade do Kaio e a verdade absoluta sobre este desentendimento.

Logo depois, Vinigram contou como se sentiu em relação à situação com Any. “A primeira coisa que faço é pedir pros meus amigos que não votem na Any por conta disso”, pediu.

Ao ser questionado sobre os mais insuportáveis da Mansão, Vinigram diz que Guipa, Cel e Hadad foram as pessoas mais complicadas de conviver.

Por fim, Vinigram disse que vai torcer para Lizi e De Albú chegar à final do reality. Em contrapartida, o cantor disse que Kaio e Cel não podem ganhar o jogo.

Assista ao bate-papo completo no PlayPlus!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

