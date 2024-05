Visual de milhões! Vileiros aproveitam o dia para atualizar cabelos e barba O confinamento em A Grande Conquista está mexendo com a cabeça dos participantes, literalmente

Barba, cabelo e bigode! Moradores investem em novas versões (Reprodução/PlayPlus)

Em certo momento dos realities, os participantes resolvem mudar o visual e o programa vira um verdadeiro salão de beleza! Em A Grande Conquista 2, esse comportamento despertou mais cedo, e a Vila foi palco de várias transformações.

MC Mari colocou uma lace ruiva e arrancou suspiros dos amigos! A cantora contou que usava o cabelo assim antes de raspar as laterais e pintar de loiro. Como acordou inspirada, resolveu tirar a peruca da mala e colocar para jogo.

Outra Vileira que dá closes com as variações de laces é a MC Jey Jey. Ela já apareceu de cabelo preto cacheado, azul liso, ruivo curtinho, e também apareceu com os cabelos naturais.

O novo Dono da Casa Azul, Thiago Luz, também aderiu às mudanças. Ele usava barba completa, mas deu uma atualizada ficando apenas de cavanhaque.

Para completar, Brenno Pavarini passou pela tesoura do novo barbeiro da Vila, Matheus Destri, que criou a habilidade de cortar as madeixas com tesoura e barbeador descartável, totalmente improvisado.

O cabelo novo está aprovado?

Veja:

