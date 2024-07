Novidades |Do R7

Você venceria a Prova da Virada de A Grande Conquista? Faça o teste e descubra se escaparia da Zona de Risco para indicar um ‘coleguinha’ no seu lugar!

Teste seus conhecimentos sobre fatos históricos e descubra se você escaparia da berlinda Reprodução / PlayPlus

Você se considera um mestre da memória e um estrategista nato? Em A Grande Conquista, os participantes Any, Fernando e Rambo enfrentaram uma emocionante Prova da Virada, onde tiveram que preencher lacunas da linha do tempo com eventos marcantes da história. Agora é a sua vez de testar suas habilidades e memória sobre os fatos históricos!

Vamos começar e descobrir se você seria o grande vencedor da Prova da Virada!





Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

